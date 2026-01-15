La Championship inglese accende il venerdì sera con una sfida dal peso specifico molto diverso per le due squadre: West Bromwich Albion-Middlesbrough, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 21:00. Il West Bromwich Albion, diciottesimo a 31 punti, cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Middlesbrough, secondo a 46 punti, vuole consolidare la propria posizione nelle zone di vertice e continuare la corsa verso la promozione. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.
La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione.
Il momento delle due squadre—
Il West Bromwich Albion, diciottesimo con 31 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di risultati per risalire la classifica. Ryan Mason si affida al 4-4-2, modulo che punta su solidità e intensità a centrocampo, con Johnston e Price chiamati a dare imprevedibilità e profondità al reparto offensivo.
Il Middlesbrough, secondo a 46 punti, arriva a questa sfida con grande fiducia e l’obiettivo di continuare a mettere pressione alle dirette concorrenti per la promozione. Adi Viveash conferma il 4-2-3-1, sistema che garantisce equilibrio e qualità, con Hackney e Whittaker pronti a innescare Conway come terminale offensivo.
Le probabili formazioni di West Bromwich Albion-Middlesbrough—
Il West Bromwich Albion dovrebbe confermare il 4-4-2, cercando compattezza e aggressività. Il Middlesbrough risponde con il collaudato 4-2-3-1, puntando su controllo del gioco e verticalità.
West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason
Middlesbrough (4-2-3-1): Brynn, Targett, Jones, Ayling, Brittain, Morris, Browne, Burgzorg, Hackney, Whittaker, Conway. Allenatore: Adi Viveash
