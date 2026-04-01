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La sfida NBA tra i Philadelphia 76ers e i Washington Wizards arriva in un contesto molto chiaro già sulla carta, con valori, stato di forma e obiettivi stagionali profondamente distanti tra le due franchigie. I Sixers puntano a consolidare la loro posizione playoff, mentre i Wizards sono consapevoli del fatto che quella attuale è stata una stagione di transizione, legata allo sviluppo dei giovani.
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Qui Philadelphia SixersPhiladelphia si presenta al match dopo una sconfitta sul campo dei Miami Heat (119-109), una gara in cui l’attacco ha comunque prodotto numeri importanti grazie alle prestazioni di Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, ma dove la fase difensiva ha concesso troppo. Nonostante questo passo falso, il trend recente resta positivo: 6 vittorie nelle ultime 10 partite e un rendimento offensivo stabile sopra i 116 punti di media. In casa, soprattutto, i Sixers hanno mantenuto una certa solidità, alternando qualche blackout difensivo ma restando quasi sempre competitivi contro chiunque.
Qui Washington WizardsWashington invece arriva da un’altra sconfitta, questa volta contro i Los Angeles Lakers (120-101), in una stagione che ormai ha preso una direzione molto netta. Il bilancio è pesante: 1 sola vittoria nelle ultime 10 partite e una serie di difficoltà strutturali che emergono soprattutto in difesa, dove il dato sui punti concessi è tra i peggiori dell’intera lega. Anche in trasferta la squadra fatica a contenere il ritmo degli avversari, subendo spesso parziali importanti già nei primi quarti e perdendo contatto molto presto nelle partite.
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