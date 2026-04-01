La sfida NBA tra i Philadelphia 76ers e i Washington Wizards arriva in un contesto molto chiaro già sulla carta, con valori, stato di forma e obiettivi stagionali profondamente distanti tra le due franchigie. I Sixers puntano a consolidare la loro posizione playoff, mentre i Wizards sono consapevoli del fatto che quella attuale è stata una stagione di transizione, legata allo sviluppo dei giovani.

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Qui Philadelphia Sixers

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Tyrese Maxey

Paul George

Qui Washington Wizards

si presenta al match dopo una sconfitta sul campo dei Miami Heat (119-109), una gara in cui l’attacco ha comunque prodotto numeri importanti grazie alle prestazioni di, ma dove la fase difensiva ha concesso troppo. Nonostante questo passo falso, il trend recente resta positivo: 6 vittorie nelle ultime 10 partite e un rendimento offensivo stabile sopra i 116 punti di media. In casa, soprattutto, i Sixers hanno mantenuto una certa solidità, alternando qualche blackout difensivo ma restando quasi sempre competitivi contro chiunque.invece arriva da un’altra sconfitta, questa volta contro i Los Angeles Lakers (120-101), in una stagione che ormai ha preso una direzione molto netta. Il bilancio è pesante: 1 sola vittoria nelle ultime 10 partite e una serie di difficoltà strutturali che emergono soprattutto in difesa, dove il dato sui punti concessi è tra i peggiori dell’intera lega. Anche in trasferta la squadra fatica a contenere il ritmo degli avversari, subendo spesso parziali importanti già nei primi quarti e perdendo contatto molto presto nelle partite.

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