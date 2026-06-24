Il torneo WTA di Bad Homburg entra nel vivo con l'interessante sfida tra Ekaterina Alexandrova e Mirra Andreeva, valida per gli ottavi di finale. L'incontro è in programma martedì 24 giugno alle ore 11:00 sui campi in erba tedeschi e rappresenta uno dei match più attesi della giornata. Grande attenzione soprattutto per Andreeva, che torna in campo per la prima volta dopo il trionfo al Roland Garros e punta a confermare il suo straordinario momento di forma anche sulla superficie più veloce del circuito. Scopri come non perdere neanche uno scambio del match: leggi l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Focus sulle giocatrici

Mirra Andreeva arriva a Bad Homburg sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato il primo titolo Slam della sua carriera a Parigi. La giovane russa ha impressionato per continuità e maturità durante tutto il Roland Garros, perdendo appena un set nel corso del torneo. Il successo francese è stato il culmine di una stagione già ricca di risultati prestigiosi, tra cui il titolo conquistato a Linz e la finale raggiunta nel WTA 1000 di Madrid. Ora l'obiettivo è trasferire il suo ottimo rendimento anche sull'erba, superficie sulla quale aveva già mostrato segnali incoraggianti lo scorso anno.

Dall'altra parte della rete ci sarà Ekaterina Alexandrova, che ha finalmente ritrovato una vittoria nel circuito superando Ann Li al debutto a Bad Homburg dopo una battaglia di tre set. La stagione della russa è stata finora piuttosto altalenante e i risultati recenti non le hanno permesso di trovare continuità. Nonostante le difficoltà, Alexandrova resta una giocatrice particolarmente pericolosa sull'erba, superficie che in passato le ha regalato diverse soddisfazioni e sulla quale vanta una notevole esperienza. Inoltre, l'unico precedente tra le due sorride proprio ad Alexandrova, vincitrice dell'incrocio disputato nel 2025 a Stoccarda.

Il tabellone del WTA

Il tabellone del circuito regala parecchi accoppiamenti interessanti, tra questi quello dei quarti di finale in cui restano in gara tutte le migliori tenniste in circolazione. Chi riuscirà ad avere la meglio nella sfida tra Alexandrova e Andreeva affronterà nei quarti di finale la giapponese, che ha battuto negli ottavi di finale la belga Mertens in due set.

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