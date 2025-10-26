WTA Chennai live: streaming gratis e diretta TV del torneo di tennis

Hong Kong, Cinama anche India col WTA Chennai in programma. Questo il palinesto della settimana di tennis femminile che va dal 27 ottobre al 2 novembre e che precede le tanto attese WTA Finals. Qui a Chennai le speranze italiane sono riposte nella nostra Lucia Bronzetti.
Il WTA Chennai sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv su Supertennis, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente il WTA 250 di Chennai in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
WTA 250 di Chennai, storia e albo d'oro—
Il WTA Indian Open è alla sua ottava edizione ma solo dal due stagioni si gioca in quel di Chennai e più di preciso al SDAT Tennis Stadium quindi all'aperto su superficie veloce. Quando la location era Bengaluru la nostra Mara Santagelo ha vinto nel 2006 ed è arrivata in finale nel 2007. Nell'ultima edizione, datata 2022 visto che nel 2023 e 2023 non si è giocato, il successo è andato alla ceca Fruhvirtova in 3 set sulla polacca Linette.
WTA Chennai, teste di serie e favorite del torneo—
Se ad Hong Kong c'era almeno una 20 nel seeding e a Jiangxi una top 40, qui a Chennai la testa di serie numero 1 è la turca Sonmez numero 69 del ranking WTA. Le altre presenti nella entry list, oltre alla nostra Lucia Bronzetti sono Jones, Vekic, Tjen, Jeanjean, Birrel e Parry.
