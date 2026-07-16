L'Hajduk Spalato è a un passo dal secondo turno preliminare di Europa League. Giovedì 16 luglio alle ore 20:00 i croati faranno visita allo Zilina allo Stadion pod Dubnom nel ritorno del primo turno preliminare, forti del 2-0 conquistato nella gara d'andata davanti al pubblico del Poljud. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ZILINA-HAJDUK SPALATO CLICCA SU BET365.

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Il momento dello Zilina

Lo Zilina è chiamato a una vera impresa dopo la sconfitta per 2-0 subita nella gara d'andata. La formazione slovacca, qualificatasi all'Europa League grazie alla conquista della Coppa di Slovacchia, non sta attraversando un periodo particolarmente brillante e arriva all'appuntamento senza successi nelle ultime cinque partite tra amichevoli e gare ufficiali. Per ribaltare il doppio confronto servirà una prestazione di altissimo livello davanti ai propri tifosi.

Il momento dell'Hajduk Spalato

L'Hajduk Spalato ha confermato l'ottimo stato di forma mostrato nel precampionato imponendosi con autorità nella gara d'andata. La squadra di Gonzalo Garcia ha costruito il successo grazie alle reti di Brajkovic e del nuovo acquisto Dali, mantenendo inoltre la porta inviolata per la quarta partita consecutiva. I croati si presentano così al ritorno con un margine importante e con la possibilità di gestire il vantaggio conquistato in casa.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Zilina e Hajduk Spalato

Lo Zilina sarà costretto ad attaccare fin dai primi minuti per cercare di riaprire la qualificazione, mentre l'Hajduk potrà sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari per colpire in contropiede. La solidità difensiva dimostrata dai croati nelle ultime settimane rappresenta una delle principali armi della formazione di Garcia, che cercherà di controllare il ritmo della gara senza correre rischi inutili.

Probabili formazioni Zilina-Hajduk Spalato

Pavol Stano dovrebbe confermare il 3-4-3. Badzgon difenderà la porta, con Paliscak, Kasa e Narimanidze nel reparto arretrato. A centrocampo spazio a Hranica, Bzdyl, Kacer e Bari, mentre il tridente offensivo sarà composto da Fasko, Roginic e Kosa.

Gonzalo Garcia dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Silic sarà il portiere, con Acapandie, Van Hoorenbeeck, Maresic e Hrgovic in difesa. In mediana agiranno Pukstas e Pajaziti, mentre sulla trequarti Brajkovic, Dali e Melnjak supporteranno l'unica punta Sego.

Zilina (3-4-3): Badzgon; Paliscak, Kasa, Narimanidze; Hranica, Bzdyl, Kacer, Bari; Fasko, Roginic, Kosa.

Hajduk Spalato (4-2-3-1): Silic; Acapandie, Van Hoorenbeeck, Maresic, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Brajkovic, Dali, Melnjak; Sego.

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