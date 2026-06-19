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La sfida di tennis tra Alexander Zverev e Taylor Fritz è valida per le semifinali dell’ATP 500 in Germania e si gioca sabato 20 giugno alle ore 15:00. Un match di altissimo livello tra due dei migliori interpreti del tennis su superfici rapide, con in palio un posto nella finalissima del torneo tedesco. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Lo Zverev arriva a questo appuntamento con la voglia di sfruttare il fattore campo e la fiducia accumulata nel corso della settimana. Il tedesco può contare su un servizio molto efficace, su una grande solidità da fondo campo e sulla capacità di alzare il livello nei momenti più importanti della partita.

Il Fritz, invece, si presenta a questa semifinale forte di un tennis estremamente aggressivo e di un servizio tra i migliori del circuito. Lo statunitense ama le superfici veloci e proverà a imporre il proprio ritmo fin dai primi game, cercando di accorciare gli scambi e di prendere subito l’iniziativa.

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Il momento dei due tennisti

Zverev proverà a sfruttare la propria continuità e il supporto del pubblico di casa per conquistare un posto in finale.

Fritz cercherà invece di imporre il proprio tennis offensivo, facendo leva sul servizio e sulle accelerazioni da fondo campo per mettere in difficoltà il tedesco.

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