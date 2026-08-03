Non è una vittoria sul campo, ma racconta comunque una partita importante: quella dell’innovazione, dei media sportivi, dell’affiliate marketing e della capacità di costruire valore attorno alle audience.

Hub Affiliations si presenta agli Affiliate Leaders Awards 2026 con un risultato di grande rilievo: 11 nominations complessive per il gruppo, tra Hub Affiliations, Hub Innovation, Betlyzer Creator e i professionisti dell’ecosistema.

Un dato che assume un peso ancora più forte perché colloca Hub Affiliations / Hub Innovation al primo posto per numero di candidature tra le realtà finaliste. Alle sue spalle, infatti, ci sono AFFPRO e KR3W con 5 nominations ciascuna, mentre Matching Visions Ltd, SlotCatalog, Vault Network e Betandeal si fermano a quota 4.

Il significato è chiaro: non si tratta di una candidatura isolata, ma del riconoscimento di un modello che opera su più fronti. Tecnologia, affiliate marketing, contenuti, media, casino, community, employer branding, campagne affiliate-led, piattaforme proprietarie e traffico qualificato.

Per un network che negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza anche nel mondo dell’informazione sportiva e calcistica, si tratta di un segnale ulteriore: il futuro dell’affiliate marketing passa sempre di più dalla capacità di costruire audience reali, contenuti credibili e strumenti tecnologici capaci di trasformare l’attenzione in valore.

Affiliate Leaders Awards 2026: l’evento SBC dedicato ai protagonisti dell’affiliate marketing

Gli, organizzati da SBC, celebrano le realtà e i professionisti che stanno contribuendo in modo significativo all’evoluzione dell’affiliate marketing nel settore betting e gaming.

La cerimonia si terrà il 30 settembre 2026 alla MEO Arena di Lisbona, all’interno del percorso legato all’Affiliate Leaders Summit. L’evento riunirà centinaia di professionisti del settore e premierà i migliori protagonisti dell’ecosistema affiliate, operator e performance marketing.

Il format prevede categorie dedicate ad affiliate network, campagne, tecnologia, casino affiliate, traffic source, employer branding, content manager, account manager, piattaforme di gestione affiliate e marketing agency.

In questo contesto, le 11 nominations ottenute dal gruppo Hub raccontano una presenza trasversale e particolarmente significativa. Hub Affiliations non è finalista soltanto in una categoria simbolica, ma in molte delle aree che oggi definiscono l’evoluzione dell’industry.

Le 11 nominations del gruppo Hub

Le candidature ottenute da Hub Affiliations, Hub Innovation, Betlyzer Creator e dai professionisti del gruppo coprono aree diverse e complementari.

Le nominations sono:

Gennaro Fiorito – Affiliate Account / Community Manager

– Affiliate Account / Community Manager Betlyzer Creator – Affiliate Management Platform

– Affiliate Management Platform Betlyzer Creator – Affiliate Technology

– Affiliate Technology Hub Innovation – Affiliate Technology

– Affiliate Technology Hub Affiliations – Marketing Agency

– Marketing Agency Hub Affiliations – Best Affiliate Network

– Best Affiliate Network Hub Affiliations – Casino Affiliate

– Casino Affiliate Hub Affiliations – Affiliate Employer

– Affiliate Employer Anna Maria Baccaro – Affiliate Content Manager

– Affiliate Content Manager Hub Affiliations – Affiliate-led Campaign

– Affiliate-led Campaign Hub Affiliations – Affiliate Traffic Source

Il dato più interessante è proprio la distribuzione delle candidature.

Ci sono le categorie corporate, come Best Affiliate Network e Marketing Agency. Ci sono quelle tecnologiche, con Betlyzer Creator e Hub Innovation. Ci sono quelle legate alle persone, con Gennaro Fiorito e Anna Maria Baccaro. E ci sono quelle direttamente collegate alla capacità di generare valore attraverso campagne e traffico.

È la dimostrazione di un gruppo che non cresce soltanto in una direzione, ma prova a presidiare l’intera catena del valore: dalla tecnologia ai contenuti, dalla community alla performance, dal network alle piattaforme.

Il valore del network editoriale: DerbyDerbyDerby, Milanisti Channel e gli altri asset

Tra gli elementi che rendono particolarmente riconoscibile il modello Hub Affiliations c’è anche il peso crescente del network editoriale.

All’interno dell’ecosistema rientrano realtà come DerbyDerbyDerby, Milanisti Channel, Sporticos, Sbostats, 123scommesse, BolognaSportNews, ScommesseSerieA, Betadvisor e altre testate partner.

In particolare, DerbyDerbyDerby e Milanisti Channel sono testate giornalistiche partner de La Gazzetta dello Sport, un elemento che rafforza la componente editoriale italiana del gruppo e conferma la volontà di costruire valore anche attraverso informazione sportiva, contenuti verticali e audience calcistiche qualificate.

Nel calcio moderno, la partita non si gioca più soltanto nei novanta minuti. Si gioca anche sulla capacità di raccontare, analizzare, distribuire contenuti, intercettare community e trasformare l’interesse sportivo in un percorso digitale strutturato.

È proprio qui che il modello Hub prova a distinguersi: unendo informazione, dati, contenuti betting, SEO, statistiche, tecnologia, performance marketing e sviluppo internazionale.

La presenza di Sporticos consolida la dimensione internazionale sports media del gruppo, mentre Sbostats rafforza l’area legata ai dati, alle statistiche e alla user awareness.

Tecnologia e performance: Betlyzer Creator e Hub Innovation tra i finalisti

Una parte centrale delle nominations riguarda la tecnologia.

Betlyzer Creator è finalista sia come Affiliate Management Platform sia come Affiliate Technology, mentre Hub Innovation è candidata nella categoria Affiliate Technology.

Sono candidature che raccontano una direzione chiara: nel settore betting e gaming, la tecnologia non è più soltanto uno strumento di supporto. È una leva decisiva per organizzare, misurare, ottimizzare e scalare il lavoro.

Per un gruppo che opera tra media, contenuti, affiliate marketing e performance, sviluppare piattaforme e soluzioni proprietarie significa rafforzare il controllo sull’intero processo: dalla gestione delle campagne alla distribuzione, dalla relazione con gli affiliati fino alla qualità del traffico.

Le nominations di Betlyzer Creator e Hub Innovation confermano quindi il tentativo di Hub Affiliations di posizionarsi non solo come network, ma come infrastruttura operativa e tecnologica.

Caricamento post Instagram...

Persone e contenuti: le candidature di Gennaro Fiorito e Anna Maria Baccaro

Agli Affiliate Leaders Awards 2026 c’è spazio anche per il riconoscimento delle persone.

Gennaro Fiorito è candidato nella categoria Affiliate Account / Community Manager, che valorizza il ruolo della gestione delle relazioni, del coordinamento della community e dello sviluppo del rapporto con affiliate e partner.

In un settore in cui numeri, tecnologia e performance sono fondamentali, la componente umana resta decisiva. Costruire una community significa ascoltare, supportare, coordinare e trasformare una rete di contatti in un sistema realmente attivo.

Anna Maria Baccaro è invece candidata come Affiliate Content Manager, categoria che riconosce il peso crescente dei contenuti all’interno dell’affiliate marketing.

Oggi il contenuto non è più soltanto un elemento editoriale. È parte della performance. È SEO, posizionamento, autorevolezza, capacità di intercettare audience e costruzione di un percorso più efficace per l’utente.

Anche per questo le candidature individuali hanno un significato importante: raccontano un gruppo che prova a valorizzare non solo piattaforme e campagne, ma anche competenze, ruoli e professionalità.

Un percorso già segnato da premi e riconoscimenti internazionali

Le 11 nominations agli Affiliate Leaders Awards 2026 arrivano dentro un percorso di crescita già consolidato.

Nel corso del 2026, Hub Affiliations ha ottenuto risultati di rilievo in diversi contesti internazionali: dalla vittoria del Team Achievement Award agli EGR B2B Awards al premio Programme/Network Campaign of the Year agli iGB Affiliate Awards 2026, fino al riconoscimento ai Le Fonti Awards 2026 come Eccellenza dell’Anno per Innovazione & Leadership nel settore iGaming.

A questi risultati si aggiungono nominations e shortlist in eventi come SBC Awards Americas, AffPapa iGaming Awards, SiGMA South America Awards e Italian Gaming Awards.

Il punto centrale non è soltanto il numero dei riconoscimenti, ma la varietà delle categorie. Hub Affiliations viene riconosciuta in ambiti diversi: affiliate marketing, tecnologia, media, innovazione, campagne, network, formazione, contenuti e performance.

Le nominations agli Affiliate Leaders Awards 2026 confermano quindi una traiettoria precisa: quella di un gruppo che non vuole essere percepito come un semplice operatore verticale, ma come una piattaforma capace di integrare competenze diverse in un unico modello internazionale.

Perché questo risultato pesa anche nel mondo sportivo

A prima vista, un premio dedicato all’affiliate marketing può sembrare distante dal racconto quotidiano dello sport. In realtà, il legame è sempre più forte.

Il calcio e lo sport vivono oggi dentro un ecosistema digitale fatto di contenuti, dati, streaming, community, piattaforme, creator, media verticali e audience internazionali.

Chi riesce a costruire un rapporto forte con gli utenti sportivi non si limita a intercettare traffico. Costruisce attenzione, fiducia e percorsi di fruizione.

Ed è proprio questa la direzione che emerge dalle nominations del gruppo Hub: unire media sportivi, contenuti editoriali, tecnologia, performance e distribuzione in un modello capace di parlare sia all’industry sia alle community.

Per DerbyDerbyDerby, che vive ogni giorno dentro il racconto del calcio internazionale, questo riconoscimento rappresenta anche una conferma del valore strategico dell’informazione sportiva all’interno di un ecosistema più ampio.

Invito al voto: come sostenere il gruppo Hub

Gli Affiliate Leaders Awards 2026 prevedono anche una fase di, che consente alla community del settore di sostenere i finalisti nelle singole categorie.

Hub Affiliations invita partner, collaboratori, professionisti del settore, affiliate, media e community a votare per il gruppo nelle categorie in cui è finalista.

È possibile sostenere:

Gennaro Fiorito nella categoria Affiliate Account / Community Manager

nella categoria Betlyzer Creator nella categoria Affiliate Management Platform

nella categoria Betlyzer Creator nella categoria Affiliate Technology

nella categoria Hub Innovation nella categoria Affiliate Technology

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Marketing Agency

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Best Affiliate Network

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Casino Affiliate

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Affiliate Employer

nella categoria Anna Maria Baccaro nella categoria Affiliate Content Manager

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Affiliate-led Campaign

nella categoria Hub Affiliations nella categoria Affiliate Traffic Source

Per votare è necessario accedere alla pagina ufficiale degli Affiliate Leaders Awards 2026, entrare nella sezione dedicata al voto e selezionare i finalisti nelle rispettive categorie. Il sistema prevede un voto per categoria.

Ogni voto rappresenta un supporto concreto a un modello che negli ultimi anni ha investito su media, persone, tecnologia, contenuti, performance e crescita internazionale.

FAQ

Quante nominations ha ottenuto Hub Affiliations agli Affiliate Leaders Awards 2026?

Perché il risultato è rilevante?

Quali categorie coinvolgono il gruppo Hub?

Che ruolo hanno DerbyDerbyDerby e Milanisti Channel nel network?

Quando si terranno gli Affiliate Leaders Awards 2026?

Come si può votare?

Hub Affiliations / Hub Innovation ha ottenutoagli Affiliate Leaders Awards 2026.Perché il gruppo risulta la realtà con il maggior numero di candidature complessive tra le aziende finaliste indicate, davanti ad AFFPRO e KR3W, entrambe a quota 5.Le nominations riguardano categorie come Best Affiliate Network, Marketing Agency, Casino Affiliate, Affiliate Employer, Affiliate Technology, Affiliate Management Platform, Affiliate-led Campaign, Affiliate Traffic Source, Affiliate Content Manager e Affiliate Account / Community Manager.DerbyDerbyDerby e Milanisti Channel sono testate giornalistiche partner de La Gazzetta dello Sport e fanno parte del network editoriale collegato all’ecosistema Hub Affiliations.La cerimonia si terrà ilallaÈ possibile votare dalla pagina ufficiale degli Affiliate Leaders Awards 2026, selezionando i finalisti nelle singole categorie. Il sistema prevede un voto per categoria.