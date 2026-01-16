La presenza degli ex calciatori in tv è stata ormai normalizzata: dai personaggi in studio e commentatori tv fino ai partecipanti di talent show e programmi di intrattenimento.

Pietro Rusconi Redattore 16 gennaio - 18:43

Edilson è uno di quei calciatori per cui non si può provare antipatia. Una carriera costruita fra il Brasile e il Giappone, passando per Emirati Arabi e Portogallo. Una punta piccola, da 1.68 M, ma molto abile a trovare la porta (più di 300 reti in carriera). In Brasile ha girovagato fra i top club del Brasileirao (Flamengo, Corinthias...), dove si è fregiato del titolo di miglior giocatore del campionato nel '98, e le leghe minori.

Nel grande palmares (3 campionati brasiliani e 1 mondiale per club) di Edilson non passa inosservato il titolo mondiale conquistato dai verdeoro nel 2002. Nella competizione 1 assist contro la Costa Rica e una semifinale da titolare al fianco di Ronaldo Nazario. Insomma, c'è chi ha avute carriere ben peggiori. Tuttavia, l'ex campione del mondo non sta passando un grande momento. La cattiva gestione finanziaria durante gli anni da professionista lo hanno portato a partecipare al famoso programma tv del Grande Fratello.

Edilson e il suo doppio Capetinha — Il nazionale brasiliano ha costruito la sua carriera in maniera inscindibile dal suo soprannome: capetinha. Il termine potrebbe essere tradotto come diavoletto e riflette il carattere della punta verdeoro. Infatti Edilson è stato implicato in grosse vicende giudiziarie extra campo. Dalle 4 volte in prigione per via dei mancati pagamenti per gli alimenti dei figli alle accuse di frode sportiva.

Adesso la necessità di partecipare ad un programma di intrattenimento trash per rimediare alla dissipazione di soldi durante la sua vita. A proposito della sua partecipazione al Grande Fratello VIP brasiliano, Edilson si è espresso così: "Sono qui esclusivamente per il premio. Ho bisogno di soldi. Ho preso cattive decisioni nella mia vita, fidandomi erroneamente di molte persone che non meritavano la mia fiducia."