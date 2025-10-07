Hub Affiliations sarà grande protagonista dei prossimi EGR Italy Awards 2025, con premiazione in programma il 21 novembre al Rome Cavalieri, con ben sei candidature nel settore dell'iGaming

Redazione Derby Derby Derby 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 17:08)

Napoli, 7 ottobre 2025 — Continua l’ascesa di Hub Affiliations, protagonista indiscussa nei settori dell’affiliate marketing e dell’iGaming sul palcoscenico nazionale ed internazionale. Dopo un anno di crescita costante e innovazione tecnologica, infatti, il gruppo conquista sei nominations agli EGR Italy Awards 2025, la cerimonia più prestigiosa nel mercato iGaming italiano: l’evento, presentato da Anna Maria Baccaro, si terrà il 21 novembre a Roma nella suggestiva cornice dell’Hotel Rome Cavalieri, luogo perfetto per una serata di festa, networking ed entertainment. Un riconoscimento che conferma la solidità del modello Hub Affiliations, la qualità dei suoi progetti e la visione che sta portando l’azienda a imporsi come punto di riferimento internazionale nel mondo delle affiliazioni.

EGR Italy Awards: l’eccellenza dell’iGaming italiano — Gli EGR Italy Awards rappresentano il momento più atteso dell’anno per il mercato iGaming nazionale.

La manifestazione celebra il meglio del settore, premiando operatori, affiliati e fornitori di servizi che si sono distinti per innovazione, sostenibilità, esperienza del cliente e sviluppo di prodotto.

L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente competitiva, con 26 categorie complessive e un processo di valutazione indipendente condotto da Deloitte, garanzia di trasparenza e rigore. A presentare gli EGR Italy Awards Anna Maria Baccaro, Editorial Strategist di Hub Affiliations recentemente premiata come Affiliate Content Manager of the Year agli Affiliate Leaders Awards 2025 di Lisbona.

Sul palco del Rome Cavalieri, tra i protagonisti della serata, sarà ancora una volta Hub Affiliations, già vincitrice di due riconoscimenti agli EGR 2024 nelle categorie “Affiliato dell’anno” e “Affiliato scommesse sportive”: due titoli che hanno sancito l’affermazione del gruppo sul panorama europeo.

Hub Affiliations, le categorie delle nominations: c’è anche Famacs — Hub Affiliations, come detto precedentemente, arriverà alla serata del 21 novembre con sei importanti nominations, che abbracciano le principali aree di eccellenza del gruppo:

Affiliate of the Year

Casino Affiliate

Sports Betting Affiliate

Diversity & Inclusion Model

Employer of the Year

AI Development of the Year

Un ventaglio di categorie che racconta la multidimensionalità del successo Hub Affiliations: dalla forza editoriale dei suoi brand alla competenza tecnologica, fino alla cultura aziendale e alle sue politiche di inclusione.

A completare il quadro delle candidature anche Famacs, società di cui Hub Affiliations detiene il 65% e inserita nella shortlist nella categoria “Rising Star”, dedicata alle realtà emergenti che si sono distinte per creatività, crescita e impatto nel settore.

Un riconoscimento che testimonia la bontà della strategia di investimento di Hub Affiliations, capace di valorizzare nuove energie e consolidare un polo italiano di eccellenza nell’iGaming internazionale.

Le parole del CEO Francesco Maddalena — “Siamo estremamente orgogliosi di queste sei nominations, che rappresentano il riconoscimento tangibile del lavoro, della passione e della visione che ogni giorno mettiamo in campo”, commenta Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations.

“Gli EGR sono un punto di riferimento per tutto il settore: arrivare a questo livello, in categorie di tale importanza, significa che la nostra strategia — basata su contenuti di valore, tecnologia avanzata e attenzione alla compliance — sta producendo risultati concreti“.

“La candidatura di Famacs come Rising Star aggiunge un tassello significativo al nostro percorso: è la prova che investire in competenze, sinergie e giovani talenti porta valore reale. Siamo pronti a fare ancora di più per consolidare il nostro ruolo di motore dell’innovazione nel mercato delle affiliazioni”.

Un traguardo e un nuovo punto di partenza — Le sei nominations rappresentano una tappa cruciale in un percorso di crescita che ha portato Hub Affiliations a costruire una rete editoriale e di performance marketing tra le più forti del settore, con brand consolidati come DerbyDerbyDerby, 123 Scommesse, ScommesseSerieA e BetAdvisor.

Negli ultimi mesi, inoltre, l’azienda napoletana ha ampliato la propria presenza internazionale con l’acquisizione della quota di maggioranza di Sporticos, piattaforma europea leader nel live data e nello sports content, e portando al 12,79% la propria partecipazione in Nyce International, ulteriore tassello nella costruzione di un polo strategico globale dell’affiliate marketing.

Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale applicata al marketing, attenzione alle persone e visione internazionale: questi sono i pilastri che hanno consentito al gruppo di imporsi e di diventare un riferimento per operatori, affiliati e partner in Italia e all’estero.

L’appuntamento del 21 novembre 2025 al Rome Cavalieri rappresenta dunque non solo una celebrazione, ma anche un’occasione per testimoniare quanto l’Italia sia oggi uno dei mercati più vitali dell’iGaming mondiale e quanto Hub Affiliations sia parte integrante di questo successo.