Hub Affiliations, traguardo storico: 7 nominations agli Affiliate Leaders Awards

NAPOLI, 08/08/205 - È con grande entusiasmo che annunciamo un traguardo senza precedenti per Hub Affiliations: l’azienda è stata selezionata tra i finalisti in ben sette categorie agli Affiliate Leaders Awards 2025, uno dei più prestigiosi eventi internazionali dedicati all’eccellenza nell’affiliate marketing e nel settore dell’iGaming.

Un traguardo che riempie d’orgoglio anche il fondatore e CEO, Francesco Maddalena, che commenta così: “Essere nominati in sette categorie non è solo un motivo di orgoglio, è la conferma che ciò che stiamo costruendo giorno dopo giorno sta facendo la differenza. Queste nomination sono merito del nostro team, della visione condivisa e di una cultura aziendale fondata sulla responsabilità, sull’innovazione e sulla fiducia. Ora tocca alla community: invitiamo tutti a sostenerci con il proprio voto”.

Grande soddisfazione anche per Anna Maria Baccaro, Content Manager di Hub Affiliations e candidata al titolo di Content Manager of the Year: “Questa nomination non è solo una gratificazione personale, ma un riconoscimento a un intero approccio editoriale costruito nel tempo: strategico, consapevole e connesso ai bisogni dei nostri partner. Raccontare l’affiliate in modo chiaro, creativo e credibile è una sfida che affrontiamo ogni giorno. Essere qui, tra i migliori, significa che la direzione è quella giusta”.

L’evento si terrà il 17 settembre 2025 presso la suggestiva cornice del MEO Arena di Lisbona, in occasione dell’Affiliate Leaders Summit, una tre giorni (dal 16 al 18 settembre) che riunirà i protagonisti globali del settore per celebrare innovazione, leadership e performance. Organizzato da SBC Events, il summit rappresenta un punto di riferimento per l’intera industry e culminerà proprio con la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno svelati i vincitori delle varie categorie.

Le nominations ottenute da Hub Affiliations rappresentano molto più di un riconoscimento simbolico: sono la prova tangibile del livello raggiunto dall’azienda, del lavoro quotidiano di un team straordinario e della capacità di affermarsi – con coraggio e visione – in un contesto competitivo internazionale.

Hub Affiliations, sette nominations che raccontano una grande storia di crescita — Hub Affiliations è finalista in sette diverse categorie, un risultato che riflette la versatilità e la solidità del progetto:

Best Affiliate Network

Affiliate Employer of the Year

Anna Maria Baccaro – Content Manager of the Year

Francesco Maddalena – Leader of the Year

Affiliate Campaign of the Year

Affiliate Traffic Source of the Year

Affiliate Product Innovation

Ogni candidatura racconta un pezzo della nostra identità: dalla qualità dei contenuti alla capacità di innovare, dall’impatto delle nostre campagne alla forza della nostra cultura aziendale.

Affiliate Leaders Awards, un evento che celebra l’eccellenza del settore — L’Affiliate Leaders Awards nasce per premiare i protagonisti dell’affiliate marketing a livello globale. La cerimonia si svolge all’interno del prestigioso Affiliate Leaders Summit, evento che ogni anno accoglie centinaia di operatori, network, brand e leader da ogni angolo del mondo.

Il programma prevede panel, conferenze, workshop, occasioni di business networking e, naturalmente, la serata di gala in cui verranno annunciati i vincitori delle varie categorie.

E, sulla scia dell'entusiasmo suscitato dall’edizione 2024, gli Affiliate Leaders Awards 2025 tornano a Lisbona con una grande novità: il pubblico sarà protagonista.

Il processo di selezione passerà direttamente dalle mani della community. Tutti i membri del settore – affiliati, operatori, professionisti, esperti e appassionati – potranno esprimere la propria preferenza attraverso un voto pubblico aperto.

Le candidature ufficiali saranno pubblicate online e promosse attraverso i social media, per garantire massima trasparenza e visibilità. Ogni persona potrà votare una volta per categoria, rendendo la partecipazione diretta, democratica e accessibile.

Un’occasione unica per valorizzare chi, come noi, ogni giorno contribuisce a spingere in avanti i confini dell’affiliate marketing.

Un 2025 già ricco di successi per Hub Affiliations Le sette nominations ricevute all’Affiliate Leaders Awards si inseriscono in un percorso di crescita solido e continuo, che negli ultimi 12 mesi ha già portato Hub Affiliations a raccogliere risultati straordinari anche su altri fronti:

Premiato come "Best Affiliate Sportsbook" ai SiGMA Africa Awards

Incluso nella shortlist degli EGR Europe Awards

Vincitore del titolo “Rising Star” agli iGB Affiliate Awards 2025

Un palmarès che conferma la nostra capacità di competere ai massimi livelli, in diversi mercati e con approcci innovativi.

Chi siamo: Hub Affiliations — Hub Affiliations è una realtà leader nel mondo dell’affiliate marketing e del digital advertising, con focus strategico sui verticali iGaming, entertainment e finance.

La nostra forza risiede nell’approccio full-service, che combina creatività, performance, tecnologia e contenuto. Ogni progetto nasce con un obiettivo preciso: creare valore misurabile per i nostri partner, offrendo al contempo un ambiente di lavoro dinamico, inclusivo e orientato alla crescita.