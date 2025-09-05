L'ex difensore si è presentato fuori a una scuola elementare urlando frasi sconnesse: genitori e personale scolastico, preoccupati, hanno allertato le forze dell'ordine

Luca Paesano Redattore 5 settembre - 20:36

È stato un inizio di anno scolastico piuttosto animato quello vissuto da bambini, insegnanti e famiglie che frequentano la scuola primaria des Accates, nel XI arrondissement di Marsiglia. Secondo quanto riferito da La Provence, l’ex giocatore del Celtic Dianbobo “Bobo” Baldé si è presentato all’esterno dell’istituto, pronunciando frasi in una lingua straniera e destando grande paura tra i presenti. Dopo l’intervento della polizia, l’ex difensore è stato ricoverato nel reparto di psichiatria all’ospedale Timone.

Bobo Baldé shock, l'ex difensore ricoverato in psichiatria — Urlava di avere una “missione prima della morte” e affermava di dover “partire per ultimo”. Lo ha fatto in più occasioni e per più di un giorno, prima che fosse condotto in ospedale per accertamenti sul suo stato clinico e psicologico. Il protagonista della vicenda che arriva dalla Francia è Bobo Baldé, 49 anni, ex difensore di Marsiglia, Tolosa, Valenciennes, ma soprattutto Celtic, con cui ha vinto ben 10 titoli.

La presenza dell’ex giocatore ha provocato spavento e apprensione tra i genitori e il personale scolastico, che hanno allertato le forze dell’ordine. La situazione ha raggiunto un livello di tensione tale che un genitore, visibilmente impaurito, lo ha investito con l’auto e poi colpito con un pugno al volto, prima dell’arrivo della polizia. Baldé è stato inizialmente condotto al commissariato come “vittima” dell’aggressione, ma ha rifiutato di sporgere denuncia.

Rilasciato, Baldé è tornato davanti alla scuola mercoledì e poi ancora giovedì, ripetendo lo stesso comportamento che aveva causato l’intervento delle forze dell’ordine. Vista la persistenza del comportamento inquietante e lo stato evidente di disorientamento, le autorità sono nuovamente intervenute disponendo, questa volta, il suo trasferimento d’urgenza al reparto di psichiatria dell’ospedale della Timone.