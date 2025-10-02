NEWCASTLE UNITED ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP PLURIENNALE CON BYDFi

– Il club unisce le forze con exchange di crypto globale. – – La collaborazione accellererà la crescita internazionale e offrirà nuove opportunità digitali ai tifosi. – Il Newcastle United ha firmato una partnership...

Il Newcastle United ha firmato una partnership pluriennale con l’exchange globale di criptovalute BYDFi, segnando un passo importante nella continua espansione internazionale del club.

In qualità di Official Cryptocurrency Exchange Partner del club, BYDFi lavorerà a stretto contatto con il Newcastle United per connettersi con la fanbase globale dei Magpies, in continua espansione, e allo stesso tempo presentare le proprie soluzioni finanziarie innovative a nuovi utenti in tutto il mondo.

La partnership rafforzerà la presenza del club nei principali mercati internazionali, offrendo al tempo stesso ai tifosi l’accesso a strumenti di finanza digitale, competenze specializzate e nuove esperienze attraverso la piattaforma all’avanguardia di BYDFi.

Commentando la nuova partnership, il Chief Commercial Officer del Newcastle United, Peter Silverstone, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a BYDFi nella famiglia del Newcastle United. Si tratta di un brand ambizioso e lungimirante, la cui missione di aiutare le persone a costruire il proprio futuro finanziario rispecchia pienamente con i nostri valori.”

“Negli ultimi anni il nostro club ha registrato una crescita straordinaria: dalla stagione 21/22 il nostro pubblico televisivo si è classificato al secondo posto tra i principali club europei e, nella regione Asia-Pacifico, siamo ora il quinto club della Premier League per audience TV. Inoltre, la scorsa stagione siamo stati il club in più rapida crescita sui social media della Premier League, a dimostrazione di quanto la nostra fanbase stia espandendosi rapidamente.”

“Questa partnership offre a BYDFi un’ottima piattaforma per entrare in contatto con i nostri tifosi in tutto il mondo, e insieme creeremo nuove esperienze digitali per avvicinare ancora di più i fan al club.”

Michael Hung, co-fondatore e CEO di BYDFi, ha aggiunto: “Il successo duraturo, sia sul campo che nel settore finanziario, deriva dal fare le cose giuste, ripetutamente, nel tempo. Siamo onorati di collaborare con il Newcastle United e di sostenere una mentalità in cui la convinzione si unisce alla pratica costante. Questo è ciò che per noi significa ‘BUIDL Your Dream Finance’; BUIDL è il nostro termine per indicare le azioni che trasformano le idee in realtà.”

“Collaborare con uno dei club più importanti d’Europa dimostra la nostra ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi pubblici. Siamo entusiasti di lavorare con il Newcastle United e di connetterci con la loro fanbase globale in continua espansione.”

BYDFi, fondata nel 2020, serve oggi oltre 1.000.000 di utenti in più di 190 paesi e regioni. Offre una gamma di servizi di trading di criptovalute sia per principianti che per investitori esperti, con un forte focus sulla conformità normativa, sull’educazione e sulla creazione di community. Per ulteriori informazioni, visita www.bydfi.com.

