Perché i biglietti della lotteria sono sempre vicini alle casse

Hai mai notato che i biglietti della lotteria si trovano praticamente sempre vicini alle casse, in qualsiasi negozio ti trovi? Questo avviene anche per certi tipi di prodotti come caramelle e chewing gum, che trovi quando sei in fila prima di pagare. Questa scelta non è affatto casuale: anzi, ogni negozio adotta delle strategie ben precise per massimizzare le vendite.

Questo vale anche per i biglietti della lotteria che sono posti strategicamente vicini all’uscita per varie ragioni legate a fattori psicologici e di marketing. Se sei curioso di saperne di più leggi questo articolo nel quale cerchiamo di scoprire i segreti del marketing.

Marketing del punto vendita — In un negozio capita quasi sempre di arrivare vicini alle casse e di dover attendere qualche minuto, o a volte di più, prima di pagare e uscire. Dal punto di vista del marketing questo tempo che i clienti passano in attesa deve assolutamente essere sfruttato. Ogni minuto è prezioso e proprio perché questo tempo è un tempo per così dire “morto”, nel quale i clienti non stanno cercando qualcosa in modo attivo, è un’ottima occasione per attirare l’attenzione su qualcosa di conveniente e allettante.

Vicino alle casse vengono posizionati oggetti e prodotti che costano relativamente poco, che sono piccoli e comodi, oppure che attirano molto lo sguardo con colori vivaci. I biglietti della lotteria soddisfano proprio tutti questi requisiti e sono quindi tra gli oggetti prediletti vicini alle casse. Oltre a costare poco danno anche una speranza di vincite potenzialmente molto alte e questo contribuisce senza alcun dubbio al loro successo.

La psicologia degli acquirenti — Oltre a parlare di strategie di marketing è interessante analizzare anche cosa succede nella mente di un potenziale cliente che si trova alla cassa. Dopo aver fatto la spesa o aver comprato ciò che serviva, il cliente si ritrova in una condizione particolare. Riceve tantissimi stimoli esterni perché le corsie sono piene di prodotti ma non sa esattamente quale scegliere perché non ha un bisogno preciso.

Allo stesso tempo però il cliente ha già acquistato qualcosa e quindi è nello stato mentale di qualcuno che ha già intenzione di spendere dei soldi e pensare di aggiungere una piccola cifra non cambierà molto il totale da pagare. In alcuni casi il cliente potrebbe invece sentirsi di dover riguadagnare in qualche modo i soldi che sta per spendere e quindi una vincita facile alla lotteria sarebbe la soluzione ideale.

Trovandosi in questa situazione il cliente che è arrivato all’uscita del negozio è propenso ad agire d’impulso, senza ragionare molto su ciò che sta facendo. Magari è anche stanco o annoiato e cerca un buon modo per distrarsi. Ecco che allora agisce d’impulso e decide di comprare delle caramelle, che garantiscono dolcezza immediata. Oppure, nel nostro caso, un biglietto della lotteria che potrebbe celare un premio molto gradito.

Il successo dei biglietti della lotteria — I biglietti della lotteria quindi fanno anche leva su aspetti psicologici e tratti tipicamente umani e molto comuni e condivisi. Prima di tutto c’è un elemento di speranza legato al gioco d’azzardo: spendo una piccola cifra nella speranza di ricevere un grande premio.

Anche se le probabilità sono molto basse la presenza di una sola possibilità così allettante fa sì che valga la pena provare. C’è poi l’aspetto legato alla facilità della possibile vincita. Per vincere basta la fortuna e basta avere il biglietto giusto. Chi lo acquista non deve fare sforzi e fatica perché se è fortunato riceve il premio senza fare nulla. Inoltre la vincita è immediata.

Non è necessario aspettare anni, fare tanti sacrifici, lavorare sodo per una vita intera. Il biglietto della lotteria fortunato permette di vincere subito, con un effetto immediato. La stessa dinamica vale per le slot machine e per i giochi d'azzardo che danno un risultato immediato.

Considerazioni etiche — Alcune persone criticano le strategie di marketing dicendo che fanno leva su debolezze umane per puntare solo a un guadagno economico, senza curarsi degli interessi dei clienti. Purtroppo da un lato queste critiche hanno un fondamento però bisogna anche ammettere che non possiamo mettere in discussione qualsiasi cosa vada a toccare aspetti psicologici degli esseri umani.

Tutto ha un effetto sulle persone, ma c’è anche da dire che ognuno di noi ha la possibilità di reagire in modo diverso. La base fondamentale è che le persone siano ben informate e consapevoli. In questo modo ognuno è libero poi di fare delle scelte e di conseguenza è responsabile dei risultati e degli effetti delle sue scelte. Sappiamo che i biglietti della lotteria sono vicini alle casse perché questo è un luogo strategico e pensato appositamente per favorire l'acquisto.

In ultima istanza però prendere un biglietto o meno dipende sempre dalla singola persona. Il discorso vale per tutti gli ambiti e i settori compreso quello del gioco d’azzardo. Senza dubbio è importante inserire limitazioni e regole che controllino il comportamento dei clienti, al fine di evitare atteggiamenti sbagliati o addirittura pericolosi. Non sarebbe però giusto vietare a tutti una determinata cosa solo perché potrebbe avere degli effetti negativi su alcuni.