Boca Juniors, che magia! L’allenamento al tramonto lascia tutti di stucco

Cosa c'è di più bello che allenarsi sotto un cielo color fuoco, per un tramonto indimenticabile? Ben lo sa il Boca Juniors che regala ai suoi tifosi un momento molto speciale con un video suggestivo sui social tra palleggi e passaggi nel momento...

In casa Boca Juniors tutto ha un sapore diverso. Non solo i sorrisi dei calciatori ma anche ogni momento che viene sempre vissuto al massimo. Nella giornata di ieri la truppa argentina si è ritrovata come sempre a Ezeiza per il consueto allenamento pomeridiano ma qualcosa è stato diverso dal solito: il cielo ha infatti regalato un tramonto eccezionale, che ha fatto da sfondo al riscaldamento dei calciatori. Il video ha lasciato i tifosi di stucco, per un momento di enorme suggestione. Video credits: Boca Juniors, Instagram.