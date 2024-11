Il SiGMA Europe entra sempre più nel vivo, con uno degli eventi più esclusivi della convention: l' Ikigai Retreat . Un'opportunità unica di networking, offerta a un gruppo ristretto di investitori nel settore del gioco e promossa da Ikigai Ventures . In questa occasione, il fondo ha esposto i propri intenti nell'ambito dell' iGaming , con una strategia di diversificazione del portafoglio e nuove iniziative di incubazione, come il lancio di Wicked Games e Wicked Studios . Questi progetti hanno superato le aspettative, dimostrando una forte capacità esecutiva e una solida pianificazione.

La collaborazione con SiGMA, sempre più consolidata, rappresenta un’opportunità per entrare in nuovi mercati come l’India, grazie alla recente apertura dell'ufficio locale di SiGMA. Questa partnership si dimostra fondamentale per favorire la crescita di Ikigai e fornire alle startup incubate un network di supporto solido. Un altro punto chiave è il lancio imminente di Rogai, il quarto progetto di incubazione, volto a rivoluzionare le soluzioni di pagamento nell’iGaming. Questa nuova iniziativa è frutto di un'approfondita ricerca di mercato e dell'esperienza di esperti del settore, sempre con la partecipazione di SiGMA.