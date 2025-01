Basket, è tornato il derby di Siena: emozioni e spettacolo al PalaEstra

Davanti agli oltre 2000 spettatori del PalaEstra si è giocato il derby di basket a Siena tra Mens Sana e Virtus, rivali storiche.

Gennaro Dimonte 19 gennaio - 09:58

I derby sanno sempre regalare qualcosa di unico, in tutte le categorie e gli sport. A Siena c'è una rivalità tra due realtà di basket che hanno fatto la storia in Italia. Sabato 18 gennaio si è giocata Mens Sana-Virtus Siena davanti agli oltre 2000 spettatori di un PalaEstra infuocato. Dopo anni di Scudetti e vittorie prestigiose tra Serie A e A2, i due club hanno vissuto momenti difficili e ora militano in Serie B Interregionale. La voglia di prevalere sul rivale sportivo è stata altissima, come dimostra il 76-73 che ne è venuto fuori al termine di una battaglia vera e propria sul parquet. Per la cronaca, ha vinto la Mens Sana tra la gioia dei tifosi che urlavano "a Siena solo la Mens Sana". Finalmente la città toscana è tornata a far parlare di sè nel mondo della pallacanestro, con la speranza che possa tornare agli arbori di quasi vent'anni fa. Prima del match la società di casa ha omaggiato Tomas Ress, vincitore con la Mens di sei campionati, cinque Coppa Italia e sei Supercoppa Italiana.

Tomas Ress, cestista italiano vincitore di sei Scudetti, cinque Coppa Italia e sei Supercoppa Italiana con la Mens Siena. (Pagina Facebook Mens Sana Siena)

Mens Sana-Virtus Siena, una rivalità mai del tutto cessata — Il primo confronto tra queste due realtà cittadine lo troviamo negli anni 60', quando non si giocava nei palazzetti ma nelle strutture all'aperto. Al campo di Via Follonica il 21 febbraio 1965 la Mens Sana e la Virtus si giocavano il predominio cestistico su Siena nell'allora Serie B. Davanti a tante gente munita di ombrello e cappotto, furono i biancoverdi a vincere 64-50 e a fine stagione la Virtus retrocede in Promozione.

Da quel momento in poi inizia una rivalità nonostante le squadre non si siano più affrontate per 57 anni in match ufficiali fino al 2022 in Serie C Gold Toscana. In questo lasso di tempo ci hanno pensato le formazioni giovanili a tenere alta la fiamma di questo derby in ambito regionale e nazionale. Ora un ritorno in categorie più alte ma comunque meno consone al blasone di due società che hanno fatto la storia del basket italiano.