Thomas Summerer, primo cittadino del paese di Jannik, ha parlato all'Adnkronos: "Avere un concittadino come Jannik è veramente una gioia e una felicità enorme".

"Sono pieno di orgoglio. Avere un concittadino come Jannik è veramente una gioia e una felicità enorme. Sappiamo ben che ha passato tempi anche difficili, in ogni senso, e per questo mi permetto di dire che ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo campione. Non solo del tennis, il suo sport, ma anche di vita, di umiltà e di umanità". Lo ha detto oggi all'Adnkronos Thomas Summerer, sindaco di Sesto Pusteria, il paese di Sinner.

Le altre parole del sindaco su Sinner — Per festeggiare il trionfo agli US Open di New York, "bisognerà parlare sempre anche coi suoi coi familiari, col suo management e poi decidiamo assieme come e che cosa organizzare - ha spiegato - ma soprattutto in quale periodo. Non è più molto facile avere qui a Sesto Jannik; ormai è una persona nota in tutto il mondo. Noi lo aspettiamo sempre a braccia aperte".

Jannik dopo il successo — "Ringrazio il team per essermi stato sempre vicino - ha dichiarato a caldo il numero uno del mondo -. Sono contento di quello che ho, ma so bene che si può ancora crescere e migliorare e continueremo a mettere tutto il nostro impegno per farcela".

Poi la dedica alla zia malata: "Oltre al campo c'è soprattutto la vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia perché sta male e non so per quanto tempo l'avrò ancora nella mia vita. È bello poter condividere questo momento con lei. Se c'è un augurio che posso fare a tutti è la salute".