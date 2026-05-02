Due anni fa Yacine Adli, giocatore franco-algerino, scelse la nazionale di Francia, invece che l'Algeria. La scelta fede discutere e lui si difese dichiarando: “Sono tifoso dell'Algeria, ma ho scelto la Francia per giocare ad alti livelli”. Due anni dopo, parlando al media algerino SporTeam, è tornato sulla questione: “Non ho mai voluto sminuire la nazionale algerina”.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Adli e la scelta della Nazionale: Francia o Algeria

Adli, classe 2000, un passato anche con Milan e Fiorentina, oggi gioca all'Al-Shabab. Di origine franco-algerina, ha scelto di vestire la maglia blu della nazionale francese. Questa sua decisione è stata aspramente criticata in patria, soprattutto perché da lui motivata con queste parole: “Ho scelto la Francia per giocare ad alti livelli”. In Algeria montò la polemica e ne nacque una vera ondata d'odio, racconta Adli stesso: “La gente mi diceva che non voleva più vedermi mettere piedi nel paese”.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Le parole di Adli

Due anni dopo,, è tornato a parlare di quella storia, offrendo qualche maggiore chiarimento. Non ha rinnegato quanto disse: “Non nego quelle parole. Quello che ho detto, ho detto. Sono stato sincero e onesto: aspiravo a giocare ad alti livelli e per me era un obiettivo giocare con la Francia”. Per poi, però, chiarire meglio: “Non volevo sminuire la nazionale dell'Algeria. Ho tanti amici che ci giocano e ho grande rispetto per la squadra. Ho seguito tutte le loro partite e da bambino quella Nazionale mi ha dato le più grandi gioie sportive Ed è ovvio che io abbia un legame particolare con quella selezione”. Ha, infine, dichiarato di essersi sentito molto colpito da quanto fu detto all'epoca: “Il fatto di dire che avevo mancato di rispetto alla nazionale algerina mi ha molto ferito perché non voglio avere un rapporto del genere con la mia terra d'origine e con la sua gente”.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui