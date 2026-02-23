L'olandese lascia per un problema personale a pochi mesi dalla partenza per gli USA, dove la piccola Nazione sarà presente per un sogno popolare
Advocaat lascia Curaçao dopo averlo portato ai Mondiali
—
Dopo l'impresa storica, arriva una bruttissima notizia per Curaçao e Dick Advocaat. Come riportato sui propri canali social dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano. Il tecnico olandese si è dovuto dimettere con effetto immediato dal suo incarico a seguito di alcuni gravi problemi personali che lo obbligano a tornare in Olanda.
Advocaat saluta Curaçao, le parole dell'oramai ex C.T
—
Il tecnico prima di salutare ha voluto lasciare un messaggio pieno di emozione alla sua gente, l'impresa Mondiale sarà per sempre portata nel cuore di tutti: "Ho sempre detto che la famiglia è al primo posto delle mie priorità, anche davanti al calcio. Questa è dunque una decisione che mi trovo obbligato a fare. Mi mancherà tutto, dalla mia squadra, alla gente che subito mi ha fatto sentire a casa, fino ad arrivare allo staff che mi ha accolto dal primo minuto che ho messo piede qui. La qualificazione ai prossimi Mondiali la reputo una delle imprese più grandi e più belle della mia carriera professionale. Un pezzo di cuore lo lascio qui. Sono orgoglioso di tutti, dalla prima all'ultima persona che ci ha creduto nonostante i giudizi della gente. Il mio grazie è per tutte queste emozioni che ho potuto vivere qui".
Come riporta The Guardian, i problemi personali sarebbero legati alla salute della figlia del tecnico, che hanno la priorità assoluta per il suo presente e futuro. Il successore alla guida della Nazionale sarà Fred Rutten: il 63enne è stato nominato in mattinata come nuovo allenatore di Curaçao. Il tecnico ha accettato con onore e voglia la sua nuova esperienza, promettendo di mantenere il lavoro dell'allenatore olandese per continuare a sognare in grande. Tutti gli occhi ora sono verso la prossima estate, gli USA li aspettano.