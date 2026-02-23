Advocaat saluta Curaçao, le parole dell'oramai ex C.T

Dick Advocaat ai tempi della sua esperienza in Olanda (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Il tecnico prima di salutare ha voluto lasciare un messaggio pieno di emozione alla sua gente, l'impresa Mondiale sarà per sempre portata nel cuore di tutti: "Ho sempre detto che la famiglia è al primo posto delle mie priorità, anche davanti al calcio. Questa è dunque una decisione che mi trovo obbligato a fare. Mi mancherà tutto, dalla mia squadra, alla gente che subito mi ha fatto sentire a casa, fino ad arrivare allo staff che mi ha accolto dal primo minuto che ho messo piede qui. La qualificazione ai prossimi Mondiali la reputo una delle imprese più grandi e più belle della mia carriera professionale. Un pezzo di cuore lo lascio qui. Sono orgoglioso di tutti, dalla prima all'ultima persona che ci ha creduto nonostante i giudizi della gente. Il mio grazie è per tutte queste emozioni che ho potuto vivere qui".