Amad Diallo giura amore al Manchester United: “Voglio restare qui a lungo”

Amad Diallo ha le idee chiarissime: vuole restare al Manchester United e fare la storia

Subito dopo la gara giocata contro il PAOK in Europa League, vinta proprio grazie a una doppietta firmata da Amad, il classe 2002 ha dichiarato: "Sono felice di essere qui. Sono felice di giocare per questo club e sì, voglio restare qui per molto, molto, molto tempo per fare la storia con questo club. Cerco sempre di fare del mio meglio, anche quando non sono titolare. Sono concentrato ogni volta. Amorim? Sono emozionato di averlo in questa squadra e non vedo l'ora di lavorare con lui. Siamo pronti per il prossimo passo. So che sono stato il giocatore del mese ad agosto, ma ho voltato pagina. Sono concentrato per ora, per il futuro e per dare il massimo per la maglia e riportare questa squadra in cima di nuovo".