Amorim presenta la super sfida di Fa Cup contro l'Arsenal di Arteta: le dichiarazioni del tecnico del Manchester United

Enrico Pecci Redattore 11 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 16:56)

Weekend di Fa Cup in Inghilterra con una super sfida in programma già al terzo turno della competizione. Domani, alle ore 16.00, l'Arsenal ospita il Manchester United di Amorim. In vista del big match dell'Emirates, parlando in conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils ha esordito parlando della situazione di Marcus Rashford: "Vedremo. Ora dobbiamo focalizzarci sulle prossime partite. La nostra idea è sempre quella di tenere i migliori giocatori per questo club, ma conosciamo la posizione in cui si trova la società in questo momento. Amo davvero i miei giocatori, voglio tenerli, specialmente quelli di talento. È un momento speciale in questo club, anche se è difficile".

Arsenal-Manchester United, Amorim: "Vogliamo vincere l'Fa Cup" — L'allenatore dei Red Devils ha parlato del fascino della Fa Cup: "Vedo quello che vedono tutti: una competizione molto vecchia con molta storia. Ricordo alcune finali, credo quando abbiamo vinto il "Treble" contro il Newcastle. Sir Alex Ferguson ha salvato alcuni giocatori, è stato molto importante per il club. Abbiamo vinto alcune coppe e vogliamo continuare a farlo. Sappiamo che, a questo punto, abbiamo già una partita molto difficile, ma vogliamo vincere e vogliamo continuare a migliorare la squadra e la prestazione".

Su Odegaard: "Penso che sia davvero speciale, perché la sua influenza su tutte le partite dell'Arsenal è impressionante. Ho giocato contro di loro con lo Sporting e lui non ha giocato entrambe le partite. Lo senti nella squadra. Quando gioca lui, l'Arsenal è una squadra diversa. Possono vincere e possono perdere con Odegaard. Mi aspetto una squadra forte. Se Odegaard è nella squadra, saranno più forti di sicuro".

"In questo momento, sto vivendo giorno per giorno. Non abbiamo una settimana senza nessuna partita, abbiamo avuto un giorno di riposo, potremmo far lavorare un po' la squadra - ha proseguito Amorim - e poi non ha senso per me far riposare i giocatori ora. Penso che dobbiamo mettere la squadra migliore, dobbiamo vincere e dobbiamo seguire l'ultima prestazione sul campo del Liverpool. Quindi non la penso in quel modo, perché non siamo nel momento di poter fare turnover. Siamo nel momento difficile, stiamo migliorando, abbiamo fatto un po' di allenamento, mettiamo la squadra migliore per cercare di vincere e poi ci concentreremo sulla prossima partita".

E sull'importanza di risalire in Premier League rispetto alla Fa Cup: "Mi concentro di più sulla nostra settimana, abbiamo avuto tempo per allenarci, per riposare, quindi sceglierò la squadra migliore per vincere, perché vogliamo anche vincere la Coppa. In Coppa non si sa mai, quindi vinciamo. A volte è meglio vincere questo tipo di partite, poi hai meno tempo per riposare ma la tua mente è così diversa che puoi far fronte all'aspetto fisico della partita. Quindi il mio obiettivo ora è diverso: è giorno dopo giorno, vogliamo solo vincere questa partita e poi penseremo alla successiva".

Manchester United, Amorim fiducioso: "Squadra in crescita" — Il tecnico ex Sporting si è poi soffermato sulla crescita della squadra: "Era diverso prima di Anfield, perché potevamo allenarci e puoi mostrare ai giocatori cosa devono fare. È molto più facile con l'allenamento e poi l'ambiente è diverso, perché hanno sentito la sicurezza nella prestazione. Ma possiamo dire qualsiasi cosa dopo una partita o durante una settimana, poi dobbiamo dimostrarlo nella partita successiva, quindi siamo concentrati su quello. Ma ho sentito che durante la settimana erano tutti concentrati sul miglioramento, i giocatori sono aperti ad imparare e questa è stata una bella sensazione questa settimana".

Parentesi anche sul mercato: "La prima cosa che penso è... non ricordo di aver detto chiaramente che voglio nuovi giocatori. Quello che ho detto è che a volte il profilo per questo sistema è diverso e i giocatori sono venuti qui con un'idea diversa di come giocare. Quindi non ricordo di averlo detto così chiaramente, che voglio nuovi giocatori. Quello che ho detto è che dobbiamo migliorare il reclutamento. Quando prendiamo di mira i giocatori, dobbiamo essere sicuri che soddisferanno le nostre richieste. A volte devi scommettere un po'. E quello che ho anche detto è che dobbiamo migliorare la nostra Academy per portare giovani ragazzi che riempiono il club nel modo giusto. Anche con quelle regole siamo in grado di fare affari e avere un po' di soldi da investire nella squadra. La nostra idea è sempre quella di tenere i migliori giocatori e i giocatori che creiamo per questo club".

Recentemente, invece, Amorim aveva parlato così della situazione di Zirkzee: "Voglio tenere Josh perché dà tutto. Si sta impegnando in allenamento, ma non sappiamo… la finestra di mercato è aperta, vedremo cosa succede". La testa ora è sull'Arsenal.

Visualizza questo post su Instagram