Ancora da valutare se i tre giocatori rimarranno comunque aggregati al ritiro della squadra di Lionel Scaloni o faranno immediato ritorno nella capitale spagnola.

Samuele Dello Monaco 10 novembre - 17:14

Un intoppo logistico-sanitario costringe la Nazionale argentina a rivedere i propri piani. L'albiceleste dovrà infatti fare a meno dei tre giocatori dell'Atlético Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez e Giuliano Simeone, per la partita amichevole in programma venerdì 14 novembre in Angola.

Il problema burocratico — La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale dalla Associación del Fútbol Argentino (AFA), chiarisce che l'esclusione non è dovuta a motivi tecnici o a problemi fisici. La causa è puramente burocratica: i tre calciatori non hanno completato nei tempi richiesti le procedure sanitarie obbligatorie per l'ingresso nel paese africano.

Nello specifico, come dettagliato dalla federazione, ai giocatori manca la certificazione della vaccinazione contro la febbre gialla. L'AFA ha sottolineato che Molina, Álvarez e Simeone non hanno rispettato le procedure sanitarie legate a questo vaccino, requisito indispensabile per poter entrare in Angola. Di conseguenza, i tre giocatori dell'Atlético sono stati formalmente "svincolati" dall'impegno e impossibilitati a partecipare alla trasferta.

Il comunicato della federazione, tuttavia, lascia aperte alcune questioni logistiche. Non è stato specificato se i tre giocatori rimarranno comunque aggregati al ritiro che la squadra di Lionel Scaloni sta tenendo nella località spagnola di Algorfa (Alicante), oppure se faranno immediato ritorno nella capitale spagnola per rimettersi a disposizione del club colchonero.

Le scelte dell'Argentina — Al momento, non è stato comunicato se Scaloni, che aveva già recentemente aggiunto alla rosa dei campioni del mondo il difensore Kevin Mac Allister, intenda convocare dei sostituti per sopperire a questa triplice assenza.

Queste defezioni si aggiungono a ud un altro assente di lusso per l'Argentina. L'AFA ha infatti confermato ufficialmente anche il forfait di Enzo Fernández. Il centrocampista del Chelsea si è fermato a causa di un problema al ginocchio destro, dal quale deve ancora completare il percorso di recupero.