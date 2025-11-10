Nigeria, calciatore accoltellato in campo: è l’ennesimo episodio di violenza

La partita sembrava procedere regolarmente: i padroni di casa conducevano per 1-0, ma al 70' Orji Kalu ha siglato il gol del pareggio per il Barau . La rete subita ha scatenato l'ira di alcuni tifosi locali, che hanno invaso il campo. Secondo quanto riportato da Ghanaweb.com, le forze dell'ordine sono subito intervenute per contenere la rissa, ma un uomo è comunque riuscito a raggiungere Nana Kwane e ad accoltellarlo alla gola, ferendolo gravemente. Il 23enne è stato soccorso sul posto e poi ricoverato in ospedale , mentre l'arbitro ha temporaneamente sospeso il match .

Nonostante la gravità dell'accaduto, però, la partita è ripresa poco dopo, ed è terminata con risultato invariato. Nana Kwane, invece, è intervenuto per tranquillizzare i suoi fan nella giornata di domenica, rilasciando questa dichiarazione tramite i canali ufficiali del club: "Grazie a Dio, ora sto meglio. Il nostro team medico ha fatto tutto il possibile per curare le mie ferite, ma quello che è successo rimane deplorevole. Il calcio non è una guerra: si può vincere, perdere o pareggiare. Abbiamo giocato cinque partite in casa e ne abbiamo vinta una, pareggiate tre e persa un'altra, eppure non è successo niente. Perché questa volta invece ci hanno attaccati?"