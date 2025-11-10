Un nuovo episodio di violenza ha scioccato il calcio nigeriano: nella 12^ giornata di campionato, sabato 8 novembre, durante il secondo tempo del match tra Katsina United e Barau FC, un uomo ha fatto irruzione in campo e ha aggredito il centrocampista Abraham Nana Kwane, colpendolo alla gola con un'arma da taglio. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, e il giocatore è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. L'incidente, per fortuna non mortale, si aggiunge alla lunga lista di episodi violenti che continuano a macchiare il calcio nel Paese.
Violenza negli stadi
Nigeria, calciatore accoltellato in campo: è l’ennesimo episodio di violenza
Calciatore accoltellato durante Katsina United-Barau FC
La partita sembrava procedere regolarmente: i padroni di casa conducevano per 1-0, ma al 70' Orji Kalu ha siglato il gol del pareggio per il Barau. La rete subita ha scatenato l'ira di alcuni tifosi locali, che hanno invaso il campo. Secondo quanto riportato da Ghanaweb.com, le forze dell'ordine sono subito intervenute per contenere la rissa, ma un uomo è comunque riuscito a raggiungere Nana Kwane e ad accoltellarlo alla gola, ferendolo gravemente. Il 23enne è stato soccorso sul posto e poi ricoverato in ospedale, mentre l'arbitro ha temporaneamente sospeso il match.
Nonostante la gravità dell'accaduto, però, la partita è ripresa poco dopo, ed è terminata con risultato invariato. Nana Kwane, invece, è intervenuto per tranquillizzare i suoi fan nella giornata di domenica, rilasciando questa dichiarazione tramite i canali ufficiali del club: "Grazie a Dio, ora sto meglio. Il nostro team medico ha fatto tutto il possibile per curare le mie ferite, ma quello che è successo rimane deplorevole. Il calcio non è una guerra: si può vincere, perdere o pareggiare. Abbiamo giocato cinque partite in casa e ne abbiamo vinta una, pareggiate tre e persa un'altra, eppure non è successo niente. Perché questa volta invece ci hanno attaccati?"
Nigeria, l'ultimo di una serie di atti di violenza
L'aggressione a Nana Kwane è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno mettendo in crisi la sicurezza negli stadi nigeriani. Solo qualche settimana fa, un arbitro era stato malmenato da un gruppo di tifosi del Kano Pillars. Ora, la Federcalcio nigeriana si trova di nuovo a fare i conti con la violenza sulle tribune e a interrogarsi sulla necessità di introdurre misure di sicurezza più rigorose per proteggere giocatori, arbitri e tifosi, e soprattutto restituire credibilità alla NPFL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA