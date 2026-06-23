Il Fulham ha scelto il proprio nuovo allenatore. Dopo giorni di contatti e negoziati, Álvaro Arbeloa è ormai a un passo dalla panchina del club londinese. La trattativa può essere considerata sostanzialmente conclusa e si attende soltanto l’ufficialità da parte della società inglese.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Arbeloa parla inglese, pronto all'avventura Fulham

A confermare lo stato avanzato dell’operazione, che attraverso i propri canali social ha annunciato come le parti stiano completando gli ultimi dettagli dell’accordo per la firma dell’ex difensore spagnolo come nuovo tecnico del Fulham. Un aggiornamento che di fatto certifica la fumata bianca e l’inizio di una nuova avventura per Arbeloa in Premier League.

Per il tecnico spagnolo si tratta di una grande opportunità. Dopo aver maturato esperienza nel settore giovanile del Real Madrid e aver raccolto consensi per il lavoro svolto con le squadre giovanili dei Blancos, Arbeloa è pronto a compiere il salto nel calcio dei grandi. Il Fulham ha deciso di puntare su un allenatore giovane, moderno e con idee innovative, affidandogli un progetto che punta a consolidare il club nella massima serie inglese e a guardare con ambizione al futuro.

🚨 Álvaro Arbeloa, completing final details of the agreement to sign in as new Fulham head coach. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/RNaMe7Q239 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

L’ex terzino della nazionale spagnola porta con sé una filosofia di gioco basata sull’intensità, sull’organizzazione tattica e sulla valorizzazione dei giovani talenti. Caratteristiche che hanno convinto la dirigenza londinese a scommettere su di lui per aprire un nuovo ciclo tecnico.

L’ambiente del Fulham guarda con curiosità e interesse a questa scelta. L’arrivo di Arbeloa rappresenta infatti una soluzione diversa rispetto ai profili più esperti che erano stati accostati al club nelle ultime settimane. La società crede che il tecnico spagnolo possa garantire crescita, identità e continuità nel medio-lungo periodo. Adesso restano da definire soltanto gli ultimi aspetti burocratici dell’intesa. Una volta completati i dettagli finali, arriveranno firma e comunicato ufficiale. Salvo sorprese dell’ultima ora, Álvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore del Fulham e inizierà presto a programmare la prossima stagione, con l’obiettivo di lasciare subito il segno nel campionato più competitivo del mondo.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365