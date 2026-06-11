Arrivato al Real Madrid a gennaio per sostituire l'esonerato Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa non è riuscito a salvare la situazione finendo il campionato al secondo posto senza riuscire ad alzare nemmeno un trofeo interrompendo i rapporti con la squadra madrilena al termine della stagione. L'allenatore spagnolo era alla prima avventura sulla panchina dopo aver allenato il Real Madrid Castilla (seconda squadra dei Blancos) e in una squadra colma di campioni non è riuscito a mantenere l'ordine, cosa che ha portato Florentino Perez a scegliere nuovamente José Mourinho per risolvere la situazione e riportare la squadra a vincere.

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Alvaro Arbeloa: possibile nuova avventura in Inghilterra con il Fulham

Come riportato da, per l'allenatore spagnolo c'è l'interesse delche ha dovuto salutare, tecnico portoghese che ha guidato la squadra inglese dal 2021 al 2026 raggiungendo laalla prima stagione conquistando lae portando i Cottagers stabilmente a metà classifica. Nell'ultima stagione il Fulham si è piazzato all'undicesimo posto a 52 punti, alla pari con il Chelsea.

MADRID, SPAGNA - 17 GENNAIO: Alvaro Arbeloa, capo allenatore del Real Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo Stadio Santiago Bernabeu il 17 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Alla guida del Real Madrid non ha ottenuto il risultato sperato, ma c'è da dire che è arrivato in una situazione che non è per tutti. Anche Xabi Alonso, artefice di una stagione straordinaria con il Bayer Leverkusen con cui ha conquistato la Bundesliga da imbattuto, ha avuto difficoltà nella gestione di un gruppo formato da campioni di massimo livello che non hanno bisogno di un ottimo allenatore a livello tattico ma di un gran gestore, come lo era Carlo Ancelotti e come lo è José Mourinho. Al Fulham Arbeloa avrà la possibilità di dimostrare che la "colpa" non era sua e della sua mancata esperienza, ma di un ambiente complicato ed estremamente esigente dove non basta essere una bandiera del club se poi non vinci neanche un trofeo.

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