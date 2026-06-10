Lo special one si avvicina sempre di più al ritorno in Spagna

Pietro Rusconi

Il Real Madrid si prepara ufficialmente al ritorno del suo Re Sole. Dopo le tese e controverse elezioni presidenziali, il club della capitale può tornare a concentrarsi sul calcio giocato. Con la conferma di Florentino Perez, la rosa è già stata arricchita dagli acquisti di Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, mentre sulla panchina è avvenuto il sorprendente ritorno di José Mourinho. Il tecnico portoghese è da mesi la prima scelta del numero 1 dei blancos. Dopo gli errori commessi con Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa, due giovani tecnici differenti tatticamente ma incapaci di controllare la rosa, Florentino ha deciso di usare il pugno duro. Le scaramucce e le telenovelas prodotte durante il finale di stagione non sono più ammissibili, perciò ha fatto il suo ritorno il sergente Mou. Il portoghese nel frattempo, non vede l'ora di (ri)cominciare e ne ha approfittato per dare l'addio al suo ex club, il Benfica.

SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Mourinho e le parole al miele per il club portoghese

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg
LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: José Mourinho, allenatore del Benfica, viene espulso con un cartellino rosso dall'arbitro Francois Letexier durante la partita di andata dei play-off di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo Stadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Lo Special One ha allenato i blancos dal 2010 al 2013, conquistando 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa spagnola. La sua carriera poi ha preso tante strade differenti. Prima c'è stata la Premier League con Chelsea (1 Premier e 1 Coppa di Lega), United (1 Coppa di Lega e 1 Europa League) e Tottenham. Poi è tornato in Italia, facendo due anni e mezzo alla Roma e vincendo 1 Conference League con 1 finale di Europa League giocata. Infine la parabola discendente lo ha condotto per una stagione al Fener in Turchia e per un'altra al Benfica, con cui non è nemmeno riuscito a conquistare la Champions League.

Caricamento post Instagram...
Tuttavia, l'affetto provato dai tifosi verso l'allenatore è stato intenso e anche Mou ha trovato una piazza piacevole. Ciò si evince dal caldo saluto che ha riservato ai supporter del Benfica, attraverso i propri canali social: "Ringrazio il Presidente Rui Costa per avermi dato l'opportunità di allenare il club. Per me è stato davvero motivo di orgoglio poter rappresentare la società Benfica. Inoltre, ci tengo a ringraziare ogni componente dello staff del Benfica Campus, che hanno sempre avuto atteggiamenti positivi mostrando professionalità, dedizione e competenza. Ovviamente, auguro tutto il meglio calcistico e non, ai calciatori che ho avuto il privilegio di allenare. Insieme abbiamo costruito un rapporto che va oltre il mondo del calcio. Se uno è un mio giocatore anche solo per un giorno, poi lo sarà per sempre".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti