Lo special one si avvicina sempre di più al ritorno in Spagna
Il Real Madrid si prepara ufficialmente al ritorno del suo Re Sole. Dopo le tese e controverse elezioni presidenziali, il club della capitale può tornare a concentrarsi sul calcio giocato. Con la conferma di Florentino Perez, la rosa è già stata arricchita dagli acquisti di Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, mentre sulla panchina è avvenuto il sorprendente ritorno di José Mourinho. Il tecnico portoghese è da mesi la prima scelta del numero 1 dei blancos. Dopo gli errori commessi con Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa, due giovani tecnici differenti tatticamente ma incapaci di controllare la rosa, Florentino ha deciso di usare il pugno duro. Le scaramucce e le telenovelas prodotte durante il finale di stagione non sono più ammissibili, perciò ha fatto il suo ritorno il sergente Mou. Il portoghese nel frattempo, non vede l'ora di (ri)cominciare e ne ha approfittato per dare l'addio al suo ex club, il Benfica.
Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365
Mourinho e le parole al miele per il club portoghese
Lo Special One ha allenato i blancos dal 2010 al 2013, conquistando 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa spagnola. La sua carriera poi ha preso tante strade differenti. Prima c'è stata la Premier League con Chelsea (1 Premier e 1 Coppa di Lega), United (1 Coppa di Lega e 1 Europa League) e Tottenham. Poi è tornato in Italia, facendo due anni e mezzo alla Roma e vincendo 1 Conference League con 1 finale di Europa League giocata. Infine la parabola discendente lo ha condotto per una stagione al Fener in Turchia e per un'altra al Benfica, con cui non è nemmeno riuscito a conquistare la Champions League.
Caricamento post Instagram...
Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA