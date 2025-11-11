Subito dopo la rete del vantaggio, l'arbitro è stato colpito da un martello da autobus proveniente dal settore dei Lobos. Autore del gesto identificato e arrestato.

Mattia Celio Redattore 11 novembre - 16:59

Incredibile quanto è accaduto in Argentina. Il calcio è stato nuovamente macchiato da un episodio di violenza. Durante la sfida tra Gimnasia e Vélez, valida per il torneo di Clausura, l'arbitro Yael Falcón Pérez è stato colpito da un martello proveniente dagli spalti. Fortunatamente non ha riportati gravi ferite e ha diretto la partita fino al fischio finale. Ecco la dinamica della vicenda.

Argentina, tifoso lancio un martello e colpisce l'arbitro: la polizia lo ha identificato — Un nuovo episodio di violenza nel calcio sudamericano. Questa volta in Argentina. Durante la sfida del torneo di Clausura tra Gimnasia e Vélez, l'arbitro dell'incontro, Yael Falcón Pérez, è stato colpito da un martello subito dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa. La gioia del gol, però, è stata subito dopo smorzata da un tifoso dei Lobos che, forse in preda all'euforia, ha lanciato un martello da autobus che ha colpito il direttore di gara che ha immediatamente interrotto il gioco. Subito dopo l'accaduto, il portiere del Gimnasia è corso sotto il settore per spingere i tifosi a calmarsi ed evitare così altri episodi sgradevoli.

Il rimbalzo sul terreno di gioco dell'oggetto ha evitato guai peggiori e alla fine Perez se l'è cavata con una ferita all'estremità del mento. La polizia ha arrestato l'aggressore prima della fine della partita. L'uomo in questione, come riporta il quotidiano Olé, si chiama Franco Suárez, residente a La Plata. È stato identificato attraverso il sistema di telecamere di sicurezza del club. Secondo Aprevide, l'agenzia responsabile della sicurezza negli eventi sportivi, l'uomo portava anche un razzo di segnalazione. Inoltre, nel bel mezzo della partita un petardo è scoppiato vicino alla guardalinee Mariana de Almeida, rimasta illesa. La partita, alla fine, è terminata 2-o per i Lobos.