Non sono stati gli attesi scontri tra tifosi dell'Argentina e dell'Inghilterra a creare tensione alla vigilia della sfida mondiale, bensì una violenta rissa tra le frange ultras di San Lorenzo e Huracán, due storici club rivali del calcio argentino. L'episodio si è verificato ad Atlanta, negli Stati Uniti, durante un raduno di tifosi dell'Albiceleste organizzato in vista della partita.

L'Argentina pensa all'Inghilterra ma tra i tifosi albiceleste scoppia la rissa

Secondo quanto riportato da, le autorità avevano predisposto un imponente piano di sicurezza per evitare possibili incidenti tra sostenitori argentini e inglesi, assegnando anche settori separati negli stadi. Tuttavia, i problemi sono arrivati da una rivalità ben nota al calcio argentino.

Le tensioni tra le due tifoserie erano già emerse nelle settimane precedenti attraverso provocazioni e sfide sui social network. Da una parte c'era La Butteler, il gruppo ultras di San Lorenzo, presente al Mondiale con una nutrita delegazione. Dall'altra gli ultras di Huracán, appartenenti a diverse fazioni storiche del tifo organizzato del club.

Per giorni non si erano registrati incidenti, anche perché le due tifoserie alloggiavano in zone diverse e avevano ricevuto biglietti in settori separati. La situazione è però degenerata durante il tradizionale "banderazo", il raduno patriottico che ha richiamato migliaia di tifosi argentini e rappresentanti di numerosi gruppi ultras provenienti da club di tutto il Paese.

🇺🇸🇦🇷 Se cruzaron La Butteler (San Lorenzo) y la Plaza José C. Paz (Huracán) en el banderazo en Atlanta.



La misma historia que el mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/PUcrVuJxAG — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 15, 2026

Stando alla ricostruzione di TyC Sports, tutto sarebbe iniziato quando alcuni appartenenti a una fazione di Huracán hanno provocato verbalmente gli ultras del San Lorenzo. In pochi minuti la situazione è sfuggita di mano: sono volati insulti, sedie, tavoli e poi pugni, coinvolgendo diversi membri delle due tifoserie. L'intervento della polizia locale ha evitato conseguenze peggiori. Molti tifosi presenti si sono allontanati rapidamente dall'area e hanno allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute nel giro di pochi minuti riportando la calma. Tre persone sono state arrestate.

Le autorità argentine presenti negli Stati Uniti hanno fatto sapere che i responsabili identificati rischiano il Daspo a vita dagli stadi argentini. L'episodio rappresenta l'ennesimo caso di violenza legato agli ultras argentini durante una manifestazione internazionale, riportando al centro dell'attenzione un fenomeno che continua a seguire il calcio mondiale da un torneo all'altro.