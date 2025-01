Aris-PAOK, il pronostico: ospiti favoriti nel derby di Salonicco

Aris-PAOK, difficile azzardare un pronostico quando si tratta di un derby: in quello di Salonicco gli ospiti sono in vantaggio

Vincenzo Bellino Redattore 19 gennaio 2025 (modifica il 20 gennaio 2025 | 02:50)

Salonicco si ferma per il grande appuntamento della 19ª giornata della Super League greca: il derby tra Aris e PAOK. Due squadre che non si amano, due tifoserie pronte a sostenere i propri colori in una sfida che vale più dei tre punti. Il match si disputerà domenica 19 gennaio alle 18:00, nello storico Kleanthis Vikelidis Stadium.

I precedenti — Negli ultimi cinque incontri di Super League disputati in casa dell'Aris, il PAOK ha centrato due successi. Una sola affermazione per la squadra allenata attualmente da Marinos Ouzouinidis, mentre le restanti due partite sono terminate in parità. Nella gara d'andata l'Aris si è imposto di misura sul campo del PAOK (0-1).

Aris-PAOK, probabili formazioni — L'Aris dovrebbe optare per un 4-2-3-1, con Cuesta a difesa della porta. La linea difensiva sarà composta da Frydek, Brabec, Velez e Fabio. A centrocampo, il duo Cifuentes-Garcia agirà davanti alla difesa, mentre il trio Suleimanov, Darinda e Moncù supporterà l'unico attaccante di riferimento, Moron. Il PAOK, dal canto suo, è previsto con un assetto speculare: Kotarski tra i pali, protetto da Babà, Michailidis, Kedziora e Castro. In mezzo al campo, il compito di impostare il gioco sarà affidato a Ozdoev e Camara. Sulla trequarti si muoveranno Despodov, Constantelia e Taison, con Tissoudali come unica punta.

ARIS SALONICCO (4-2-3-1): J. Cuesta; Frydek, Brabec, Velez, Fabio; Cifuentes, Garcia; Suleimanov, Darinda, Moncù; Moron. Allenatore: Marinos Ouzouinidis

PAOK SALONICCO (4-2-3-1): Kotarski; Babà, Michailidis, Kedziora, Castro; Ozdoev, Camara; Despodov, Costantelia, Taison; Tissoudali. Allenatore: Razvan Lucescu

Il pronostico del Derby di Salonicco — I bookmakers puntano sulla vittoria del PAOK, favorito a 1.88 per la vittoria finale. Possibile segno X a 3.35, mentre un'eventuale vittoria dell'Aris è offerta a 3.85. Solitamente il derby di Salonicco non è una sfida che regala tanti gol, ecco perchè l'Under 2.5, proposto a 1.85 (stessa quota dell'Over 2.5), potrebbe essere una strada percorribile. Stesso discorso per l'ipotesi Goal (quota 1.70) e No Goal (quota 1.95): nelle ultime cinque sfide totali solo due volte entrambe le squadre sono andate a segno.