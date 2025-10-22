Il tecnico argentino ha analizzato la gara spiegando quanto siamo importanti i dettagli nel calcio per non commettere errori ammettendo le proprie colpe senza lasciare spazio agli alibi.

Jacopo del Monaco 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 10:25)

In occasione della terza giornata di Champions League, l'Arsenal di Mikel Arteta ha ospitato l'Atletico Madrid allenato da Diego Simeone. Ieri sera, i Gunners hanno vinto 4-0 grazie alla doppietta di Viktor Gyökeres ed ai gol di Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Al termine della partita persa contro la squadra londinese, Simeone ha voluto analizzare la gara con la consueta schiettezza che lo contraddistingue.

Arsenal-Atletico Madrid, Simeone: "Non è sfortuna ma errori" — Grazie alla vittoria di ieri sera, l'Arsenal può restare ancora a punteggio pieno in Champions League. L'Atletico Madrid, invece, ha collezionato la seconda sconfitta in tre match della massima competizione europea. Durante la conferenza stampa tenutasi dopo il match, Simeone ha commentato l'incontro: "Sono stati superiori e molto decisivi in quella fase della gara. Dopo aver subito gol su palla inattiva, le cose sono andate per il verso giusto. Hanno preteso il massimo da noi fino al vantaggio dell'1-0. Abbiamo giocato bene ed abbiamo corso, ma siamo stati superati da una squadra più forte".

In seguito, il Cholo ha parlato di alcuni momenti chiave del match; "Il tiro di Julian Álvarez è finito largo nel primo tempo. Questi sono piccoli dettagli che avrebbero potuto ribaltare la partita a nostro favore. Ma l'avversario ha dimostrato di essere molto forte su tutti i fronti. In generale, tutti corrono e questo toglie tempo per pensare. Fino al primo gol, eravamo a nostro agio e quei 13 minuti sono stati decisivi".

Il commento sulle partite in trasferta, i gol subiti ed ancora sulla gara: "In trasferta dobbiamo vincere. I minuti fino al primo gol subito sono stati positivi perché abbiamo giocato molto bene. Avremmo potuto fare del nostro meglio dopo la prima rete. L'Arsenal gioca molto bene ed è per questo che segnano così tanti gol. I calci piazzati nel calcio sono molto importanti. Non si tratta di sfortuna, ma soltanto di errori. In quel momento, ogni loro azione è stata pericolosa. Questo è ciò che il gioco ci ha insegnato. I dettagli sono cruciali nei momenti finali delle partite".