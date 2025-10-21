Colchoneros e Gunners si affrontano martedì 21 ottobre alle ore 21:00 per la terza giornata della competizione

Filippo Montoli 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 16:02)

Giocatori e staff dell'Atletico Madrid sono stati costretti a tornare in hotel per fare la doccia dopo l'allenamento. Un guasto all'interno dell'Emirates Stadium non ha fatto arrivare l'acqua calda. La squadra spagnola, incredula per quanto accaduto, ha presentato una protesta ufficiale alla Uefa. Il presidente dell'Atletico Madrid però ci scherza su: "Io mi faccio sempre la doccia fredda e non succede niente".

Atletico Madrid, niente acqua calda e tutti in hotel per la doccia — L'Inghilterra, fino a questo momento della stagione, non sembra portare bene all'Atletico Madrid. Dopo l'episodio che ha coinvolto Simeone e alcuni tifosi del Liverpool nella prima giornata, anche la seconda trasferta britannica ha voluto lasciare un primo segno. Nella consueta sessione di rifinitura del giorno prima del match in trasferta, i Colchoneros si sono trovati senza acqua calda. Pur allenandosi all'interno di una delle strutture più moderne, l'Emirates Stadium, la squadra spagnola ha avuto a che fare con un problema non secondario.

L'Atletico Madrid ha informato alle 18:45 gli addetti presenti nello stadio, ma il problema è stato risolto solo alle 19:25, dieci minuti dopo la fine dell'allenamento. A quel punto giocatori e staff erano già sul pullman, direzione hotel. La società ha deciso di presentare una protesta ufficiale all'Uefa, per rendere conto di una situazione inaccettabile a certi livelli. L'Arsenal ha già riconosciuto l'errore, presentando scuse ufficiali agli spagnoli.

A voler calmare gli animi è intervenuto il presidente dell'Atletico Madrid, arrivato a Londra martedì mattina. Enrique Cerezo, a domanda precisa, ha voluto scherzare: "Io mi faccio la doccia fredda tutti i giorni e non succede niente. Sono cose che accadono, come quando un aereo ha un problema e parte in ritardo. Mi è successo stamattina, ma sono cose a cui non bisogna dare importanza". Arsenal e Colchoneros saranno in campo martedì 21 ottobre alle ore 21:00. Gli inglesi sono al momento a punteggio pieno con 6 punti, mentre gli spagnoli sono fermi a 3.