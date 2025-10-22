La squadra dell'allenatore basco ha perso 6-1 al Lluis Companys e rimane a 1 punto dopo 3 giornate, non perdendo occasione per un duro sfogo sull'andamento del match e la gestione arbitrale.

Filippo Montoli 22 ottobre - 09:57

L'Olympiacos esce sconfitto per 6-1 da Barcellona ma per Jose Luis Mendilibar il risultato è stato influenzato dall'arbitro. Il tecnico basco dei greci non ha apprezzato l'espulsione di Hezze e il rigore concesso a Rashford. Il momentaneo 2-1 aveva riaperto la sfida, ma i due episodi ravvicinati hanno tolto ogni speranza agli ospiti. Ecco le parole di Mendilibar dopo Barcellona-Olympiacos.

Mendilibar post Barcellona-Olympiacos: "Già è difficile, ma così è impossibile" — Per Mendilibar la partita contro il Barcellona non è mai stata semplice. Nei 28 precedenti, compreso quello di martedì sera, il tecnico basco ha vinto una sola volta, pareggiato tre e perso ventiquattro. Da ospite, inoltre, non ha mai vinto e ed è la quarta volta che subisce più di 5 gol. L'allenatore dell'Olympiacos lo sapeva bene ma nella conferenza post-partita è voluto essere diretto a riguardo: "Già è difficile vincere contro il Barcellona in trasferta ma così è impossibile. Mi ricorda la partita con l'Eibar del 2017. Vincevamo 0-2 e poi perdemmo 4-2. Andate a vedere che rigori vennero fischiati".

Anche in questo caso è un rigore a mandare su tutte le furie Mendilibar. Prima di questo, però, è l'espulsione per doppia ammonizione di Hezze ad aver lasciato incredulo il tecnico: "È incomprensibile ed è assurdo che il Var non possa intervenire. Alla fine è un'espulsione. Non è diretta, ma è determinante ai fini del risultato". Anche sul rigore su Rashford l'allenatore basco ha molti dubbi: "All'ultimo momento il portiere ritrae le braccia. Sono sicurissimo che non è lui a colpire l'inglese, al massimo è il contrario".

Mendilibar è infatti convinto che a parità di uomini la partita sarebbe potuta finire in modo diverso: "Siamo passati in pochissimo tempo dall'essere 2-1 con l'inerzia della gara a nostro favore all'essere 3-1 con un uomo in meno. Abbiamo giocato bene, come avevo richiesto ai ragazzi. Alla fine però rimarrà solo il risultato e di tutto il resto non si parlerà più".