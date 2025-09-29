Nonostante un inizio difficile nel campionato greco, l'Asteras Tripolis è riuscito a strappare un pareggio contro il Paok Salonicco.

Lorenzo Maria Napolitano 29 settembre - 20:29

La quinta giornata del campionato greco è stata ricca di gol ed emozioni. La partita più affascinante è stata quella tra Asteras Tripolis e Paok Salonicco, terminato con un pirotecnico 3-3 e con protagonisti due ex giocatori di Serie A.

Visualizza questo post su Instagram

Il racconto del match: protagonisti Federico Macheda e Kiril Despodov — Iniziamo col dire che le due squadre sono arrivate alla sfida in momenti profondamente diversi. Il Paok Salonicco ha già presentato la sua candidatura come protagonista della stagione, mentre l'Asteras Tripolis ha guadagnato soltanto due punti nelle prime cinque giornate, bottino che vale al momento il penultimo posto.

Apre le marcature Federico Macheda per i padroni di casa dopo appena sette minuti; il calciatore italiano, tra l'altro, è una vecchia conoscenza della Serie A, dato che ha giocato sia con la Sampdoria che con il Novara. La parità è stata ripristinata da Kiril Despodov, altro calciatore passato per l'Italia negli ultimi anni. Il bulgaro, infatti, era stato acquistato dal Cagliari nel 2019, ma ha avuto poco spazio ed è stato girato anche in prestito allo Sturm Graz. Da due anni, veste la maglia del Paok.

Gli ospiti sono riusciti anche a raddoppiare e triplicare il vantaggio prima della fine del primo tempo, ma ciò non è bastato per strappare tre punti. Infatti, in pieno recupero è arrivato il gol del 2-3, ed al settantaquattresimo l'ex Como Nicholas Gioacchini ha pareggiato nuovamente i conti.

Visualizza questo post su Instagram