Con un rapporto, stilato con la consulenza di oltre 70 medici, la Fifpro, l'associazione che tutela i calciatori professionisti del mondo, ha reso noti i problemi legati alle troppe partite disputate in una stagione praticamente senza sosta viste le nazionali ed il mondiale per club che è andato avanti fino alla metà di luglio.

Il rapporto della FIFPRO: ecco alcuni stralci

L'unione mondiale dei giocatori, la Fifpro, ha pubblicato il suo rapporto annuale che parla molto di quanto sta avvenendo con l'elevato numero di gare disputate nell'arco della stagione, in particolare quella che si è da poco conclusa, praticamente alla metà di luglio con la vittoria del Mondiale per Club da parte del Chelsea di Enzo Maresca. Per avere una stagione buona dal punto di vista fisico e senza particolari rischi di infortunio, i calciatori dovrebbero avere 28 giorni di riposo e altrettanti di preparazione atletica ad hoc per gestire al meglio la nuova stagione.