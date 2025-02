L’Atletico Madrid punge il Real: “Giorni difficili. Siamo vicini agli arbitri”

Tutta Madrid aspetta il derby di questa sera, chi vince è primo in classifica, ma il primo colpo l'Atletico l'ha già sparato contro il Real. Uno schiaffo senza guanto bianco, altro che nobile duello medievale. "Vogliamo trasmettere tutto il nostro supporto e la solidarietà alla squadra arbitrale", si legge in un tweet pubblicato sul canale x ufficiale. E ancora: "Siamo vicini ai loro amici e alle famiglie. Sono giorni molto furi per la famiglia del calcio, forza!".