Le scelte di formazione dei due tecnici, Simeone e Bordalás, in vista della sfida delle 14:00 tra Atletico Madrid e Getafe.

Luca Paesano Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 13:18)

È ormai tutto pronto allo Stadio Metropolitano, dove tra poco meno di un’ora andrà in scena l’interessantissimo confronto di Liga tra Atletico Madrid e Getafe. Il calcio d’inizio del derbi madrileno è in programma alle ore 14:00 e, per gli appassionati che vorranno seguire la sfida, sarà visibile in diretta su Dazn.

I pronostici sono totalmente sbilanciati in favore dei Colchoneros, che vogliono dare continuità ad una striscia positiva che va avanti addirittura da 13 anni. L’ultima vittoria del Getafe risale al 6 novembre 2011, quando gli Azulones si imposero per 3-2 al Coliseum Alfonso Perez. Da allora, nei successivi 25 incontri, sono arrivati 5 pareggi e 20 successi per la formazione di Simeone.

Atletico Madrid-Getafe, le formazioni ufficiali — Il Cholo Simeone non cambia strada e si affida sostanzialmente allo stesso undici iniziale che ha fatto molto bene fin qui. In porta ci sarà Oblak. Marcos Llorente e Galan agiranno ai lati della coppia di centrali composta da Gimenez e Lenglet. In mediana ci sono Rodrigo De Paul e Pablo Barrios. Sulle fasce invece è confermato Giuliano Simeone a destra, con Samuel Lino che vince il ballottaggio con Gallagher a sinistra. Il tandem d’attacco sarà ancora una volta formato da Griezmann e Julian Alvarez.

Qualche defezione importante invece per Pepe Bordalás, che dovrà fare a meno di Borja Mayoral e Carles Aleñá (infortunati) e Mauro Arambarri (squalificato). Sciolto invece il dubbio della vigilia sulle condizioni di Berrocal: lo spagnolo è convocato per la sfida e si siederà in panchina. L'allenatore allora si adatta all'emergenza e si schiera con 5-4-1 più difensivo. Soria tra i pali. Nyom arretra sulla linea di difesa, con Djené, Duarte e Alderete nel mezzo e Iglesias sulla sinistra. Al fianco di Milla, tocca a Yellu Santiago. Sulle corsie laterali spazio a Coba e al giovane Keita, con Rodriguez che agirà come unica punta.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

Getafe (5-4-1): Soria; Nyom, Dakonam, Duarte, Alderete, Iglesias; Keita, Santiago, Milla, Coba; Rodriguez. Allenatore: José Bordalas.