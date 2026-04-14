Atletico Madrid, il presidente su Alvarez: “Andrà via quando lo dico io”

Il presidente dei Colchoneros spegne definitivamente i rumors di mercato attorno all'attaccante argentino

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 aprile - 21:36

L'Atletico Madrid ha un nuovo talento da proteggere: si tratta dell'argentino Julian Alvarez: attaccante capace di collezionare oltre 100 presenze con la maglia dei Colchoneros in appena due stagioni. In quella passata, ha siglato 18 gol e 6 assist in tutte le competizione, mentre nella stagione ancora in corso ha già timbrato il tabellino 17 volte - di cui 9 in Champions League - fornendo anche 8 assist.

Le sue caratteristiche non sono di certo passate inosservate: sono infatti molte le squadre europee che hanno messo gli occhi su di lui, nella speranza di avviare una trattativa di mercato che, pur potendo arricchire le casse del club, sembra non concretizzabile, almeno per ora, come confermato dal presidente Enrique Cerezo. Bisognerà inoltre considerare il contratto, in scadenza nel 2030.

Atletico Madrid, il presidente interviene sui rumors di mercato per Alvarez: le parole — Il presidente dei Colchoneros, Cerezo, è intervenuto per spegnere definitivamente i rumors di mercato attorno all'attaccante argentino classe 2000: "Julian Alvarez resterà a lungo un calciatore dell'Atletico Madrid. Lui resterà con noi fino a quando non lo decido io. Quindi - continua il presidente - sarò io a decidere quando può essere ceduto, ma per il momento continuerà a far parte di questa squadra". Parole forti quelle del patron dell'Atletico, che riflettono quanto Alvarez sia importante per la squadra, i compagni e per i vertici della società spagnola.

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Julian Alvarez: blindato dal club dopo appena due stagioni in Liga — Il classe 2000 è arrivato nel calcio europeo nella stagione 2022-23, quando il Manchester City lo ha prelevato dalla sua terra natale, dopo quattro anni vissuto al River Plate. A Manchester vive due stagioni importanti, dimostrando un'ottima efficienza, seppur partendo spesso dalla panchina. Poi, nel 2024-25 si trasferisce in Spagna per circa 75 milioni di euro, dove lo attende Diego Simeone e un Atletico Madrid desideroso di far crescere ulteriormente il talento argentino. Di fatto, avviene proprio questo e, dopo quasi due stagioni complete, Julian Alvarez viene completamente blindato dalla società biancorossa. Il suo futuro sarà a Madrid.