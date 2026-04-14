Birmingham, guai per Ducksch: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Il club inglese ha comunicato che il proprie tesserato, Marvin Ducksch, non è stato convocato in vista dell'ultima partita in seguito all'incidente

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 aprile - 21:00

Nell'ultima partita, disputata domenica 12 aprile e valida per la 42ª giornata di Championship, Birmingham ha battuto per 2-0 il Wrexham. Un successo che ha permesso alla formazione di Chris Davies di posizionarsi al quindicesimo posto con 56 punti, quando al termine della stagione restano soltanto quattro incontri. In occasione della sfida contro il Wrexham, tra i convocati mancava l'attaccante tedesco Marvin Ducksch.

Proprio al termine del match è stato chiesto al tecnico del club biancazzurro il motivo di tale assenza. Davis ha risposto così: "Ducksch non era presente per una mia decisione. È una questione interna che attualmente è in fase di risoluzione". Tuttavia, in data odierna, come riportato da talkPORT, il club inglese ha comunicato che il trentaduenne è stato coinvolto in un incidente e successivamente denunciato alla polizia per guida in stato di ebbrezza.

Il comunicato del Birmingham in merito alla vicenda — In seguito a quanto accaduto, la società ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che l'attaccante tedesco è stato incriminato per guida in stato di ebbrezza. Di seguito la nota ufficiale del Birmingham: "Il Club conferma che Marvin Ducksch è stato incriminato per guida in stato di ebbrezza. Marvin desidera scusarsi con i suoi compagni di squadra, lo staff e i tifosi del club e si assume la piena responsabilità delle sue azioni. La questione - continua il comunicato - è stata gestita internamente e al momento non verranno rilasciati ulteriori commenti".

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L'attaccante è stato rilasciato su cauzione — In merito a quanto accaduto, la polizia ha comunicato che il calciatore è stato denunciato in seguito a un incidente verificatosi il lunedì di Pasqua, proprio nei pressi del centro sportivo dove i Blues svolgono le sedute di allenamento. In un verbale della polizia del Wawrichshire si legge: "Un uomo di 32 anni, a seguito di una collisione, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì 6 aprile, ma il calciatore è stato arrestato il 13 aprile. Successivamente, è stato rilasciato su cauzione". Infine: "Ducksch dovrà presentarsi davanti ai magistrati del Wawrichshire il 20 maggio".