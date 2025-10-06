Il tecnico dei Colchoneros vede anche il lato positivo nel pareggi contro il Celta Vigo. La sua squadra ha dovuto giocare 60 minuti in 10 per l'espulsione di Lenglet.

Mattia Celio Redattore 6 ottobre - 11:20

L'Atletico Madrid torna a casa solo con un pareggio. L'1-1 contro il Celta Vigo ha impedito alla squadra di Simeonedi raggiungere il Betis al quarto posto, tuttavia il tecnico dei Colchoneros ha visto anche il lato buono nel risultato finale dato che, come lui stesso ha dichiarato, la sua squadra è stata costretta a giocare 60 minuti in 10 uomini per l'espulsione di Lenglet. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Atletico Madrid, le parole di Simeone: "In inferiorità numerica la squadra ha risposto bene" — Un pareggio a due volti quello ottenuto ieri dall'Atletico Madrid. Da una parte l'amarezza per non aver raggiunto il quarto posto in classifica, dall'altra il punto strappato giocando un'ora in inferiorità numerica. E' questo quello che ha visto Diego Simeone al termine della sfida con il Celta Vigo. Colchoneros, come ricordiamo, sono andati in vantaggio al 6' grazie all'autorete di Starfelt ma al 40' l'espulsione di Lenglet ha messo la partita in salita. Padroni di casa che poi hanno pareggiato al 60' con la bandiera Iago Aspas. Risultato che alla fine non è cambiato.

"Mantengo sempre il positivo - ha dichiarato il Cholo in conferenza stampa - E il lato positivo, in una situazione complessa come l'espulsione, la squadra ha risposto molto bene. I ragazzi hanno lavorato, non è facile giocare 60 minuti con uno in meno e hanno risposto bene". Parole che premiano il grande sforza dei giocatori nel non riuscire a perdere nonostante l'uomo in meno: "Quando siamo andati in undici contro undici l'abbiamo tenuta ben controllata, con contropiedi pericolosi - continua il tecnico argentino -Con dieci uomini ci siamo comportati in difesa in modo abbastanza corretto, non siamo riusciti a generare oltre la situazione di Koke, ma sono molto contento del lavoro generale della squadra".

Ora ci sarà la pausa delle Nazionali e l'Atletico avrà modo per recuperare fiato e qualche forza fresca. Colchoneros che, nel frattempo, saranno impegnati venerdì 10 ottobre in una amichevole di lusso contro l'Inter, la squadra dove Simeone ha militato dal 1997 al 1999.