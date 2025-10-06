Porto, Farioli non va oltre lo 0-0 casalingo ne O Classico contro il Benfica di Mourinho, ma resta primo in classifica

Vincenzo Bellino Redattore 6 ottobre - 13:19

Ci si aspettava tanto non solo da Juventus-Milan, ma anche da Porto-Benfica (O Clasico) e invece al Do Dragao, come all'Allianz Stadium, finisce 0-0. Un pari che in virtù del pareggio dello Sporting Lisbona, 1-1 con lo Sporting Braga, non crea particolari scompigli in vetta alla classifica: la squadra di Farioli resta al comando con 22 punti, segue lo Sporting a 19, terza la compagine di Josè Mourinho.

Porto, Farioli al comando — Otto giornate, sette vittorie e un pareggio, un ruolino di marcia invidiabile per il Porto di Farioli che spera di vendicare in Portogallo, quanto il destino gli ha tolto in Olanda con l'Ajax. I Dragoes si candidano come la squadra da battere in questa stagione e si stanno distinguendo anche in Europa League, dove nelle prime due giornate hanno sconfitto Salisburgo e Stella Rossa.

Subito dietro lo Sporting Lisbona, a quota 19. Trend praticamente uguale a quello del Porto per i biancoverdi, a far la differenza fin qui è stato lo scontro diretto dell'Alvalade, vinto 2-1 dalla squadra di Farioli. Il Benfica insegue entrambe, rispettivamente a -1 e a -4, vedremo se Mourinho riuscirà a ridurre il gap, dopo essere subentrato a Roger Schmidt che ha pagato a caro prezzo la sconfitta all'esordio in Champions col Qarabag (che si è imposto 3-2 in rimonta al Da Luz).

Gil Vicente, che partenza! — La sorpresa della prima parte di stagione, tuttavia, è il Gil Vicente che dopo otto turni di campionato, occupa la quarta posizione, in piena corsa per l'Europa con 16 punti all'attivo. Quattro vittorie nelle ultime cinque, la seconda miglior squadra dopo il Porto. Chi invece ha dilapidato l'ottima partenza è stata la Moreirense, tre ko nelle ultime cinque e ora alle spalle del Gil Vicente. Buon inizio di campionato per il neopromosso Alverca, reduce da due successi consecutivi.