Barcellona-Espanyol, arbitra Munuera Montero: tutti i dettagli

Barcellona -Espanyol è una sfida che mette in palio tre punti importanti per entrambe le squadre. Da una parte ci sono i blaugrana che, dopo la vittoria contro il Real Madrid al Bernabeu, hanno bisogno di confermarsi e proveranno a farlo proprio nel derby cittadino.

Nelle scorse ore è stato annunciato l’arbitro che dirigerà il derby di domenica tra Barcellona e Espanyol allo Estadi Olímpic: si tratta di Munuera Montero , arbitro internazionale andaluso e di fatto uno dei direttori di gara ritenuti più affidabili nel Comitato Tecnico Arbitrale (CTA). In Spagna c'è grande fiducia sull'operato di Munuera Montero, e proprio per questo gli è stata affidata una partita cosi importante.

Per lui sarà la prima volta con i blaugrana in questa stagione , la seconda con l'Espanyol: Munuera Montero, infatti, ha già diretto la squadra di Manolo Gonzalez nella sconfitta per 4-1 nello stadio del Santiago Bernabéu il 21 settembre scorso.

Barcellona-Espanyol, tutti i precedenti di Munuera Montero

Per l'arbitro andaluso ci sono già cinque partite all'attivo dirette in questa stagione, l’ultima il derby di Madrid tra Atletico e Leganés. Per quanto riguarda invece la sua stori col derby di Barcellona, questa sarà la seconda volta che si ritroverà ad arbitrare questo tipo di stracittadina: la precedente nella stagione 2019-2020, quando il match fu disputato al Camp Nou, con il Barcellona vincitore di misura, in un match giocato nella stagione segnata dal COVID.