Barcellona, Flick dopo il Celta Vigo: “Abbiamo giocato male, siamo insoddisfatti”

Il Barcellona non è andato ieri oltre il pareggio con il Celta Vigo e le parole di Hansi Flick nel post-partita sono state chiare: il tecnico e i giocatori non sono contenti.

Alessia Gentile 24 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 08:31)

Il Barcellona resta in vetta alla Liga spagnola, con 34 punti (a più 5 dall'Atletico Madrid secondo), ma non va oltre il pareggio contro il Celta Vigo. Nel post-partita ha perciò parlato Hansi Flick e ha mostrato tutta la sua insoddisfazione per il risultato di 2-2 ottenuto e per il nuovo passo falso della sua squadra.

🎙️ Barça manager Hansi Flick analyzes the draw at Balaídos. #CeltaBarçapic.twitter.com/Q6UNC1zBz7

Le parole di Flick nel post-partita di Celta Vigo-Barcellona — "Risultati del genere possono succedere e, sebbene non lo volessimo, è importante non perdere la speranza e continuare a muoversi in avanti. Questa è solo una partita. Negli ultimi match del campionato, abbiamo raccolto solo un punto su sei disponibili e siamo, per dirla in modo eufemistico, insoddisfatti di questi risultati. Sono sicuro che ognuno di noi può fare meglio".

"Il risultato riflette la nostra prestazione. Se non dai il 100%, non vincerai. È così semplice. Spero che questo rovescio non influisca sulle nostre prestazioni in Champions League. Abbiamo giocato male, non solo negli ultimi 10 minuti. Non mi è piaciuta la prestazione complessiva. Abbiamo commesso troppi errori e non abbiamo controllato il pallone. Nelle prossime partite, dobbiamo tornare al nostro livello".

