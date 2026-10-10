Il Barcellona sta attraversando uno dei migliori periodi della sua storia calcistica. La squadra catalana sembrerebbe aver trovato l'uomo ideale sulla propria panchina: Hansi Flick. L'ex CT della Germania ha preso in carico la squadra Blaugrana nell'estate 2024, succedendo a Xavi Hernandez. All'epoca, non si sapeva bene quale contributo avrebbe potuto dare l'allenatore tedesco al calcio spagnolo, ma dopo due stagioni con 2 campionati vinti, la percezione sull'operato e il valore di Flick è totalmente cambiata. Attualmente, il Barça sta semplicemente dominando in ogni competizione in cui partecipa. Una macchina da gol infernale, capace di far segnare Raphinha ad un ritmo ronaldesco.

🚨 Quique Setién: "I've coached €80 million players who don't understand football. They simply don't understand the game."



"At Barça, I had a player I would sit down with individually and show him clips from matches."



"I would ask him what he saw, why he made that decision and… pic.twitter.com/G7stPzNesA — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 9, 2026

Quique Setien ricorda il suo tempo al Barcellona

Eppure, gli anni precedenti al carro armato messo in piedi dall'ex CT tedesco sono stati ben lontani dai fasti attuali. Xavi era subentrato a(così come accaduto ironicamente per la nazionale olandese) nel momento in cui il Barcellona sembrava aver totalmente smarrito la sua identità calcistica. Il tecnico olandese aveva raccolto a sua volta una squadra confusa dal lavoro (sottovalutato) di Ernesto Valverde e soprattuto dall'entrata inaspettata diErnesto Valverde, arrivato alla sua terza stagione in Blaugrana viene esonerato alla 19esima giornata della stagioneCosì, la dirigenza dei catalani decide di puntare su un tecnico esperto del calcio spagnolo, capace da sempre di far giocare un calcio propositivo alle sue squadre.viene da una lunga gavetta tra Serie B e Serie C iberica e grazie ai suoi ottimi risultati con Las Palmas e(qualificazione europea raggiunta alla prima stagione), riesce a ottenere l'insperata chiamata del Barcellona.

CADICE, SPAGNA - 1° SETTEMBRE: Quique Setién, allenatore del Villarreal CF, osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports tra Cadiz CF e Villarreal CF allo stadio Nuevo Mirandilla, il 1° settembre 2023 a Cadice, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Di quell'esperienza in una squadra fortemente disfunzionale, ne ha parlato proprio il tecnico al podcast "Quien Marca Gana": "Non mi sentivo più me stesso o almeno, non sapevo come esserlo. Se guardo le foto non mi ritrovo. Al Betis c'era una bellissima atmosfera nello spogliatoio, ma al Barcellona non poteva essere così. Non mi sono davvero divertito, c'erano giocatori da 80 milioni che non capivano il calcio".