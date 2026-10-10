Sono bastati appena 8,4 secondi per riscrivere la storia della Bundesliga a Robin Fellhauer, che ha realizzato contro il Bayern Monaco il gol più veloce mai segnato nel massimo campionato tedesco, stabilendo un nuovo primato e superando il precedente record di 9 secondi. Prima della rete di Fellhauer infatti, il primato apparteneva a Kevin Volland e Karim Bellarabi, entrambi capaci di segnare dopo meno di 10 secondi. Volland ci era riuscito nel 2014 con la maglia dell'Hoffenheim, mentre Bellarabi aveva firmato il proprio record nel 2015 con il Bayer Leverkusen.

Augsburg-Bayern Monaco: è di Fellhauer il nuovo record della Bundesliga

L'azione è iniziata con il calcio d'inizio del Bayern Monaco. I bavaresi hanno immediatamente passato il pallone a Manuel Neuer, chiamato a gestire la prima giocata della partita. Il portiere, però, ha controllato male la sfera, facendola rimbalzare più del previsto. Nel tentativo di liberarsene, l'ha calciata con poca precisione direttamente addosso a Fellhauer.

AUGSBURG, GERMANIA - 10 OTTOBRE: Robin Fellhauer dell'Augsburg festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Augsburg e FC Bayern München alla WWK Arena il 10 ottobre 2026 ad Augsburg, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il giocatore dell'Augsburg ha reagito immediatamente, avventandosi sul pallone e ritrovandosi con la possibilità di correre indisturbato verso la porta rimasta sguarnita. Senza avversari in grado di ostacolarlo, Fellhauer ha accompagnato la sfera in rete, facendo esplodere la gioia dei tifosi di casa che hanno appena visto un record storico dal vivo. Un errore di Neuer si è così trasformato nell'occasione perfetta per scrivere una pagina di storia del campionato tedesco.

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L'errore contro l'Augsburg riporta l'attenzione su alcuni episodi recenti che hanno coinvolto Manuel Neuer, portiere che nella sua carriera si è sempre fatto riconoscere per il rischio nelle giocate che adesso sta sicuramente subendo l'età che avanza. Lo scorso aprile per esempio, durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, il portiere del Bayern aveva commesso un grave errore in fase di impostazione dopo appena 35 secondi, servendo involontariamente Arda Güler, che aveva approfittato della situazione per segnare a porta vuota. Un episodio recente che riguarda un'altra incertezza è stato contro l'Hoffenheim nel febbraio dello stesso anno, quando un tentativo di passaggio a scavalcare il pressing avversario era stato intercettato e aveva favorito il gol di Andrej Kramaric.