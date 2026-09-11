Il Bayern ha inaugurato la propria campagna europea con un netto 5-0 ai danni del Bodø/Glimt, ma tra le tante statistiche della serata ce n'è una che riguarda direttamente Neuer e che assume un significato particolare. Il quarantenne portiere è infatti diventato il giocatore del Bayern ad aver disputato almeno una partita di Champions League in più stagioni differenti con il club: 18 stagioni nella massima competizione europea.

Il più anziano e il più...continuo. I record di Manuel Neuer

Un traguardo che gli permette di staccare una leggenda assoluta del Bayern come Thomas Müller. L'ex attaccante tedesco aveva stabilito il precedente primato, comparendo in Champions League con la maglia dei bavaresi in 17 stagioni differenti. Ora quel record appartiene esclusivamente a Neuer, che ha aggiunto un'altra tappa a una carriera europea semplicemente straordinaria.

La serata dell'Allianz Arena ha dunque avuto un significato particolare per il numero uno tedesco. Neuer non si è limitato a essere presente nella rosa: è partito titolare, contribuendo alla vittoria senza subire gol. A 40 anni e 167 giorni, ha inoltre stabilito un altro primato, diventando il giocatore tedesco più anziano ad aver giocato una partita nella storia della Champions League, superando il precedente record di Jens Lehmann.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Manuel Neuer is now the only player to have been featured in the Champions League with Bayern Munich across 18 different seasons.



He broke Thomas Muller's record of 17 different seasons with Bayern in the UCL. pic.twitter.com/nQL2qr5inY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 11, 2026

Un dato che rende ancora più impressionante la continuità di Neuer. Il portiere è arrivato al Bayern nel 2011 e, stagione dopo stagione, ha continuato a essere una presenza centrale nella squadra bavarese e nella competizione più prestigiosa d'Europa. Con la partita contro il Bodø/Glimt, le sue presenze complessive in Champions League sono salite a 162 considerando anche il periodo allo Schalke 04, mentre con la sola maglia del Bayern è arrivato a quota 140.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 06 MARZO: Manuel Neuer dell'FC Bayern Monaco celebra il secondo gol della sua squadra, segnato dal compagno di squadra Konrad Laimer durante la partita della Bundesliga tra FC Bayern München e Borussia Mönchengladbach all'Allianz Arena il 06 marzo 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Sebastian Widmann/Getty Images)

Una serata perfetta

Il record è arrivato in una serata che il Bayern ha chiuso nel migliore dei modi. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, la squadra di Vincent Kompany ha cambiato marcia nella ripresa. Jamal Musiala ha sbloccato il risultato al 47', Harry Kane ha firmato il raddoppio al 61', Alphonso Davies ha portato il risultato sul 3-0 al 77' e Michael Olise ha completato la festa con una doppietta, andando a segno all'83' e al 90'+2'.

Per Neuer, però, la serata resterà impressa soprattutto per quel numero: 18. Diciotto stagioni diverse di Champions League con il Bayern, un primato che lo porta davanti a Müller e che certifica una longevità fuori dal comune.