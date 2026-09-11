Gol, rissa e cartellino rosso.. per lo speaker! Lo strano episodio in Craiova-Basaksehir

A partire da questo momento anche i genitori e gli spettatori dovranno fare molta attenzione durante una partita di calcio. Ovviamente non stiamo parlando di una partita giocata sul campo ma vista dagli spalti, perché adesso anche loro, come tutti gli spettatori presenti, rischiano di finire nel taccuino del direttore di gara. Si tratta della novità lanciata nel calcio rumeno nel settore giovanile dove, a partire da questo fine settimane, verrà ufficialmente introdotto il cartellino nero. Ecco di che si tratta.

In Romania arriva il cartellino nero: varrà per i genitori e per gli spettatori

Se con la gentilezza non si risolve la situazione allora bisogna passare alle maniere drastiche. O meglio, al cartellino. E' la soluzione che ilha deciso di prendere per evitare che durante le partite non si verifico incidenti sugli spalti, come purtroppo molte volte si è visto. Da questa settimana, infatti, la Federazione calcistica rumena (FRF) introduce ilper contrastare i comportamenti scorretti nel calcio giovanile.Si tratta di una decisione destinata ad entrare nella storia del calcio, il cui obiettivo è fare in modo che. Perché è proprio questa la novità: il cartellino nero è riservato proprio ai genitori e agli spettatori. La novità è frutto di un'idea ideata dalla piattaforma. (acronimo che cita le parole rumene corrispondenti a Gioia, Rispetto, Affetto, Forza di volontà e Ottimismo) dedicato a contrastare la pressione, il bullismo e la mancanza di sostegno.

AMBURGO, GERMANIA - 23 GIUGNO: Giovani calciatori della fascia d'età 9-11 anni in azione durante il torneo di calcio giovanile "E-Youth" organizzato dalla Federcalcio tedesca (DFB), il 23 giugno 2007 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Al momento, il cartellino nero verrà introdotto solamente nelle categorie Under 7 e Under 16. Con questo provvedimento, la FRF diventa l'unica federazione calcistica al mondo a introdurre un cartellino destinato esclusivamente a sanzionare comportamenti inappropriati da parte degli spettatori. La nuova procedura si applica quando l'arbitro rileva comportamenti inappropriati da parte di spettatori o genitori, oppure ne viene informato dal quarto ufficiale (se presente) o da un altro ufficiale. All'inizio il diretto interessato se la cava con un avvertimento ma se dovesse essere nuovamente ripreso allora verrà di conseguenza allontanato dal campo con la gara che verrà definitivamente interrotta.