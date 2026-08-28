Una brutta notizia ha scosso tutto il mondo del calcio a Craiova e in Romania. Si è spento all'età di 69 anni Nae Ungureanu, ex fuoriclasse del calcio internazionale, che ha giocato a lungo con l'Universitatea Craiova nel 1977 difendendo i colori del club per un decennio. Ha giocato in tutte le partite delle stagioni 1979-1980 e 1980-1981, riuscendo a conquistare due titoli di campione della Romania, restando nel cuore dei tifosi anche durante la sua carriera da allenatore. Dal 1987 al 1992 ha giocato con lo Steaua Bucarest e nell'anno seguente al Rapid Bucarest, distinguendosi per le sue doti da difensore di carattere, tecnico e arcigno.

Il cordoglio del calcio rumeno e dell'Universitatea Craiova

ha annunciato l'Università di Craiova.aggiunge il club in un messaggio pubblicato sui canali ufficiali social, con centinaia di commenti dei tifosi che lo ricordano con affetto.

Fa eco anche lo Steaua: "Nicolae Ungureanu è venuto a mancare. L'ex giocatore dello Steaua dal 1987 al 1992, è morto oggi, all'età di 69 anni. In totale, per la nostra squadra ha giocato 136 partite e ha segnato dieci gol. Allo stesso tempo, per la Nazionale, ha collezionato 57 presenze e ha segnato una sola volta. Riposa in pace", scrive invece sulle sue pagine ufficiali, ricordando la carriera del calciatore e le sue imprese in quegli anni.

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I funerali e l'ultimo saluto

Come riporta il quotidiano Gsp, l'Università di Craiova pagherà tutte le spese relative al funerale di Ungureanu. Il club si occuperà di tutto ciò che è necessario per assicurargli l'ultimo saluto, includendo anche i tifosi nel commemorare uno dei calciatori più amati nella storia della squadra di calcio. Dopo essere stato trasportato da Sadu, dove ha trascorso le ultime ore in vita, il corpo è stato depositato allo stadio "Ion Oblemenco" di Craiova, la sua città natale, affinché i tifosi e coloro che lo apprezzarono possano rendergli un ultimo omaggio. Il rimpatrio è previsto per le 17:00 di oggi, venerdì pomeriggio prima del funerale.