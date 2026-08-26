Ararat-Armenia e Universitatea Craiova si giocano l’accesso alla fase principale di Europa League in una sfida nella quale non esistono più margini d’errore. Dopo l’1-1 dell’andata in Romania, il ritorno è in programma giovedì 27 agosto 2026, alle ore 18:00, al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il risultato della prima partita fotografa un confronto senza una vera favorita. L’Ararat-Armenia può contare sul vantaggio ambientale e ha già dimostrato di essere competitivo contro avversarie rumene, mentre il Craiova arriva con una buona condizione generale e un reparto offensivo capace di trovare il gol con continuità. GUARDA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA oppure VAI SU VINCITÙ E VERIFICA GLI EVENTI IN DIRETTA.

Dove vedere Ararat-Universitatea Craiova in TV e streaming

Ararat-Armenia-Universitatea Craiova è in programma giovedì 27 agosto 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Yerevan. In Italia l’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva e non è prevista una copertura sui principali canali sportivi nazionali.

Ararat-Armenia: il fattore campo per inseguire un traguardo storico

L’Ararat-Armenia arriva alla partita decisiva con entusiasmo e con la possibilità di raggiungere per la prima volta la fase principale dell’Europa League. Il pareggio ottenuto nella trasferta di Craiova ha confermato la capacità della formazione di Manuel Tulipa di competere anche lontano da casa, consegnandole la possibilità di decidere la qualificazione davanti al proprio pubblico. Il percorso europeo degli armeni era iniziato in Champions League. Dopo aver superato Riga FC e Shamrock Rovers, l’Ararat-Armenia si è fermato contro il Celje, perdendo il doppio confronto per 3-2 complessivo e scivolando così in Europa League. L’eliminazione non ha però ridimensionato le ambizioni di una squadra che sta attraversando un buon momento anche in patria.

In campionato l’Ararat-Armenia ha infatti raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate, risultati che gli permettono di presentarsi al ritorno con fiducia. Anche il rendimento contro avversarie rumene rappresenta un precedente incoraggiante: nella scorsa stagione gli armeni erano riusciti a eliminare l’Universitatea Cluj in Conference League senza perdere nessuna delle due partite. Sul piano delle scelte Tulipa può inoltre contare su un gruppo praticamente al completo. Malis, autore della rete dell’andata, dovrebbe essere confermato al centro della difesa, mentre davanti rimane aperto il ballottaggio tra Sandro Lima e Alioune Ndour, con quest’ultimo protagonista di un ottimo avvio di campionato.

VIENNA, AUSTRIA - 6 NOVEMBRE: Oleksandr Romanchuk (a sinistra) dell’Universitatea Craiova festeggia insieme ai compagni di squadra al termine della partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Conference League 2025/26 tra SK Rapid e Universitatea Craiova, disputata al Weststadion il 6 novembre 2025 a Vienna, Austria. (Foto di Christian Hofer/Getty Images)

Universitatea Craiova: esperienza e qualità per conquistare Yerevan

L’Universitatea Craiova raggiunge l’Armenia con qualche rimpianto per non essere riuscita a sfruttare la gara casalinga. L’1-1 maturato davanti al proprio pubblico obbliga infatti la formazione di Filipe Coelho a cercare il risultato lontano dalla Romania, ma il recente rendimento consente agli ospiti di affrontare la trasferta con fiducia. Il Craiova aveva cominciato la propria avventura continentale nelle qualificazioni di Champions League dopo aver conquistato il campionato rumeno. Superato nettamente l’ML Vitebsk, il percorso nella principale competizione europea si è interrotto contro il Levski. Il successivo passaggio in Europa League ha offerto una nuova opportunità, sfruttata eliminando il KuPS.

Anche il momento generale è incoraggiante. I rumeni hanno perso solamente una delle ultime otto partite e arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 ottenuto contro il Voluntari. Una vittoria che ha permesso alla squadra di ritrovare ulteriori certezze prima di una delle trasferte più importanti della stagione. Coelho dovrà però fare i conti con alcune assenze. La più pesante riguarda Adrian Rus, fermatosi per un serio problema al ginocchio, mentre restano indisponibili anche Pavlo Isenko e Alexandru Iamandache. In attacco potrebbe invece tornare dal primo minuto Steven Nsimba, già a quota sette reti stagionali e nuovamente a segno nell’ultimo turno di campionato.

Le chiavi della partita

L’1-1 dell’andata obbliga entrambe a cercare la vittoria e potrebbe favorire una partita progressivamente più aperta. L’Ararat-Armenia proverà a sfruttare il fattore campo e ad aumentare l'intensità soprattutto nelle fasi iniziali, evitando però di concedere spazi alle transizioni degli avversari.

Il Craiova dispone di maggiore qualità in alcune zone del campo e potrebbe cercare di gestire maggiormente il possesso. L'efficacia offensiva di Nsimba può diventare un fattore, mentre gli armeni punteranno sulla propria organizzazione e sulla capacità di sfruttare gli episodi. In una sfida così equilibrata, anche palle inattive e gestione della pressione potrebbero risultare decisive.

Ararat-Universitatea Craiova: data, orario e canali