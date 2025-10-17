L'ala destra blaugrana doveva partite in panchina nella sfida contro il PSG per un ritardo all'allenamento del giorno prima. Ma su insistenza di Deco Hans Flick ha deciso di cancellare la punizione.

Mattia Celio Redattore 17 ottobre - 11:46

Il Barcellona si prepara per la sfida di domani pomeriggio contro il Girona, importante per riscattarsi dalla batosta di Siviglia e riprendere immediatamente la testa della classifica in vista del Clasico del 26 ottobre. Una partita a cui non ci sarà Lamine Yamal, ancora ai box per un infortunio al linguine. Lo spagnolo sta cercando in tutti i modi di essere disponibile per il big match contro il blancos, ma nel frattempo nelle ultime ore è stato svelato un curioso retroscena tra il giocatore e Hans Flick nel giorno della partita contro il PSG.

Barcellona, Lamine Yamal non sarebbe dovuto partire titolare con il PSG: ecco il retroscena — Nell'ultima giornata di Champions League, lo scorso 1 ottobre, il Barcellonaha ospitato il PSG dell'ex Luis Enrique. La partita ha visto trionfare i Campioni di Europa in carica per 2-1, nonostante in campo per i blaugrana ci fosse Lamine Yamal. Tuttavia, quella partita il fenomeno spagnolo non avrebbe dovuto giocarla per tutti i 90 minuti. O meglio, non sarebbe dovuto partite titolare.

Come svelato dal quotidiano L'Equipe, il classe 2007 aveva fatto arrabbiare Hans Flick per essersi presentato in ritardo agli allenamenti più di una volta, motivo per cui il tecnico tedesco aveva deciso di punirlo facendolo partire dalla panchina. Una decisione che mostra ancora una volta che essere un grande giocatore non è tutto. Ma l'intervento dello staff e soprattutto del direttore sportivo, Deco, ha portato l'ex Bayern Monaco a tornare a cambiare decisione e ad inserire l'ala destra tra gli 11 titolari.

Un intervento che allo stesso Flick, che aveva già in precedenza punito altri giocatori per ritardi, non avrebbe affatto digerito, anche perché in quel momento il 18 enne si stava ancora riprendendo da un recente infortunio. Tuttavia, la dirigenza catalana ha dichiarato in una recente intervista che le voci di un alterco nella squadra non era vere e che la situazione è immediatamente tornata nella norma. Nel prossimo turno di Champions League, come ricordiamo, il Barça ospiterà l'Olympiakos.