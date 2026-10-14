Sono sei le presenze fin qui di Bradley Barcola con il Liverpool, e per ora nessuna è stata decisiva: zero gol, zero assist. L’esterno francese è arrivato questa estate dal PSG per circa 140 milioni di euro, e la pressione cresce in vista della trasferta di Champions League a Linz, questa sera alle 18:45.

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Le difficoltà di Barcola in un Liverpool poco brillante

Il punto più basso di questo inizio di stagione è arrivato domenica, nella brutta sconfitta per 0-3 contro il, una prestazione che ha lasciato profonda frustrazione tra i tifosi. Le prime accelerazioni e il controllo di palla avevano acceso l’entusiasmo di Anfield nelle settimane iniziali, ma da allora il rendimento non è decollato. Il costo del cartellino, tra i più alti spesi dal club nella storia, rende ogni partita senza incidere più pesante.

Il contesto però non aiuta. Il Liverpool è al nono posto in Premier League e in estate ha cambiato allenatore: Andoni Iraola ha preso il posto di Arne Slot. Barcola ha dovuto inserirsi in una squadra con idee nuove e con diverse assenze a causa degli infortuni: Cody Gakpo, Alexander Isak, Hugo Ekitiké e Dominik Szoboszlai sono al momento indisponibili. Anche Florian Wirtz, acquistato nel 2025 per 125 milioni, è finito sotto osservazione e sembra precedere la parabola in cui potrebbe incappare anche Bradley Barcola.

Le parole di Iraola e Kerkez

L’allenatore ha difeso siache Wirtz senza: “L’approccio rimane lo stesso. L’altro giorno, se Koumas avesse segnato, Barcola avrebbe siglato un assist. La sua prestazione sarebbe stata esattamente la stessa, ma avremmo tutti detto: ‘Wow! Ha giocato una grande partita e ha anche fatto un assist’. A volte ci concentriamo solo sulle statistiche. Bradley si è trovato in buone situazioni che non siamo riusciti a sfruttare. Bradley e Flo sono giocatori in cui ho piena fiducia. Nel caso di Bradley, che è arrivato per ultimo, più gioca, più sviluppa l’intesa con i suoi compagni di squadra”.

Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, durante una partita di Premier League all'Emirates Stadium di Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Per Barcola arrivano parole di fiducia anche dallo spogliatoio. Il terzino sinistro Milos Kerkez assicura che l’esplosività del compagno non è venuta meno: “Il suo livello in allenamento? Buono. Davvero buono! Lo ha dimostrato al PSG: ha un vero talento e può dare molto, sia in fase realizzativa che offensiva”.